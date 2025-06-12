印度航空787客機墜毀　母公司承諾：給每位罹難者家屬340萬元撫恤金

▲印度航空發生波音787墜機。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

印度航空一架原定飛往英國倫敦的波音787-8客機（編號 AI 171），今（12）日下午從 阿默達巴德機場起飛後，僅僅5分鐘便不幸墜毀在機場附近，引發各界震驚。印度航空母公司「塔塔集團」（Tata Group）稍早發聲明表示，將提供每位受害者家屬1千萬盧比（約新台幣340萬元）的撫恤金。

We are deeply anguished by the tragic event involving Air India Flight 171.



No words can adequately express the grief we feel at this moment. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones, and with those who have been injured.



Tata Group will… — Tata Group (@TataCompanies) June 12, 2025

根據《NDTV》、《News18》等印度媒體報導，印度前資深飛行員索拉布（Saurabh Bhatnaga）指出，從目前掌握的資訊來看，這起空難很可能是因為 鳥擊 造成飛機兩具發動機失去動力。他解釋：「飛機起飛時狀況一切正常，但在收起起落架前卻開始下降，這種情況只會在發動機失靈或飛機無法產生足夠升力時發生。」

索拉布強調，從現場影片判斷，飛機起飛過程並無異狀，且是以可控的方式墜落，飛行員在墜落前曾發出求救訊號，顯示當時機上確實處於緊急狀態。他表示，具體事故原因仍需等待調查結果。

航空專家桑賈伊也認同索拉布的看法，表示鳥擊 確實能解釋飛機為何失去升力。他補充說，由於機場外有龐大的住宅區，當地確實存在鳥群活動的可能性，至於是否為鳥擊或其他因素導致，仍待更多細節公布。

這起悲劇也讓印度各界高度關注。印度航空的母公司、同時也是印度最大企業集團之一的塔塔集團第一時間承諾，將對在空難中不幸罹難的每位受害者家屬提供1千萬盧比的撫恤金。

塔塔集團在聲明中進一步指出：「我們將負擔所有傷者的醫療費用，並確保他們獲得所需的妥善照護與協助。」此外，塔塔集團也將贊助興建當地醫學院的學生宿舍。

