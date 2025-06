印度航空787客機墜毀　母公司承諾：給每位罹難者家屬340萬元撫恤金

▲印度航空發生波音787墜機。(圖/路透)



記者楊庭蒝/綜合報導

印度航空一架原定飛往英國倫敦的波音787-8客機(編號 AI 171),今(12)日下午從 阿默達巴德機場起飛後,僅僅5分鐘便不幸墜毀在機場附近,引發各界震驚。印度航空母公司「塔塔集團」(Tata Group)稍早發聲明表示,將提供每位受害者家屬1千萬盧比(約新台幣340萬元)的撫恤金。

We are deeply anguished by the tragic event involving Air India Flight 171.



No words can adequately express the grief we feel at this moment. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones, and with those who have been injured.



Tata Group will…