快訊／印度波音客機「離地30秒」墜毀全程影片曝光

One minute of horror - from take-off to crash @CNNnews18 pic.twitter.com/8AodRKC9t2 — Aman Sharma (@AmanKayamHai_) June 12, 2025

記者柯沛辰／綜合報導

印航一架波音787-8夢幻客機從古吉拉特邦（Gujarat）的薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場起飛，原定飛往英國倫敦蓋特威克機場。不料剛起飛不久，便向塔台發出求救訊號，並於當地時間下午1點17分墜毀。

事實上，飛機從在地面等待塔台指令、跑道滑行，再到起飛墜毀，全程僅不到5分鐘。最新流出影片顯示，飛機離地後僅30秒就撞向地面，炸出一團火球。

▼印度波音客機「離地30秒」墜毀，最新影片曝光。（圖／翻攝自X平台，下同）

由於墜毀地點接近阿默達巴德公立醫院，飛機在墜毀過程中還撞上醫學院宿舍。儘管當局尚未公布確切傷亡名單，但當時有許多學生正在宿舍內午休，後續目擊者和學生證詞也表明，宿舍內傷亡慘重，恐出現死傷者。

起初當地警方向外媒透露，機上242人應全數罹難，但稍早又發現1名英國籍倖存者，目前送醫搶救中。現場搜救工作仍在進行。