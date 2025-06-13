印度客機離地30秒就墜毀　黑盒子找到了

記者趙蔡州／綜合報導

印度航空一架波音787-8客機12日下午原定要從印度飛往英國，不料飛機剛起飛不久就墜毀在機場附近，造成至少290人死亡。失事飛機的黑盒子目前已經被尋獲，並交由相關單位調查事故發生原因。

根據印度NEWS18報導，印度國家安全衛隊（NSG）順利在阿默達巴德空難現場找到失事飛機AI‑171的黑盒子，將有助於盡快釐清AI‑171墜毀的原因。

這架墜毀的飛機屬於印度航空，原定12日下午要從古吉拉特邦（Gujarat）的薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場飛往英國倫敦，不料剛起飛不久就向塔台發出求救訊號，最終在當地時間下午1點17分墜毀。曝光的影片也可以看見，飛機離地後只過了大約30秒就一頭撞向地面。

▲印度航空一架787-8墜毀，飛機黑盒子找到了。（圖／達志影像／美聯社）

墜毀的客機上總共載有242人，230名乘客中，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒；若以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

由於飛機在墜毀過程中撞上醫學院宿舍，加上當時正逢午休時間，許多學生正在宿舍內休息，因此造成宿舍傷亡慘重。根據印度警方最新公布的資訊，事故已造成至少290人死亡，相關救援行動仍在持續中。

印度警方早先曾向外透露，機上242人已全數罹難，沒想到後來發現1名英國籍倖存者，這位倖存者已被送到附近醫院治療。