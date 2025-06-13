全球10年來最嚴重空難！印度客機撞入醫學生宿舍　官方證實294死

▲印度航空空難，飛機墜毀於一處學生宿舍，警方證實至少294人罹難。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

02:20更新：文末新增影片

印度航空一架載有242人的班機12日剛起飛就墜毀，還撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人死亡。這是10年來全球最嚴重空難，也是波音787機型首次因空難而墜毀。

失事班機為印度航空AI 171航班，機型為波音787-8夢幻客機，當地時間12日下午從古吉拉特邦（Gujarat）的薩達爾．瓦拉巴伊．帕特爾國際機場起飛，原定飛往英國倫敦蓋特威克機場（LGW）。

▲客機「離地30秒」就墜毀，化為一團火球。（圖／翻攝自X平台）

班機剛起飛不久，便向塔台發出求救訊號，稱有緊急情況，但隨後就撞向地面，炸出一團火球。事實上，飛機從在地面等待塔台指令、跑道滑行，再到起飛墜毀，全程僅不到5分鐘，而且未收起起落架。

由於墜毀地點接近阿默達巴德公立醫院，墜毀過程中，飛機還撞上一棟醫學院宿舍，導致當時正在宿舍內午休的無數學生死傷慘重。幸運的是，有一名學生從2樓跳下撿回一命，僅受到輕傷。

▲▼印度航空一架波音787墜毀在醫學生宿舍，釀成更大傷亡。（圖／路透）

當地警官告訴《路透社》，現場約有294人遇難，除了機上乘客，還包括一些醫學生，因為飛機墜毀在醫學院的宿舍。不過，警方在飛機緊急出口旁的11A座位發現了一名英國籍的倖存者。

這名奇蹟生還的乘客是40歲維什瓦什（Vishwash Kumar Ramesh），他在倫敦生活了20多年，跟妻小住在倫敦，近期跟45歲哥哥回到印度探望家人，不料搭機返回倫敦時遇劫。

▲倖存者驚恐回憶：起飛就墜毀，再次睜眼周圍就都是屍體。（圖／翻攝自X平台）

維什瓦什在醫院接受治療時回憶，飛機起飛30秒後，他就聽見一聲巨響，隨後就墜毀了，「一切都發生得太快了」，等他回過神來，周圍已經都是屍體和飛機殘骸，嚇得他急忙逃離現場，直到有人發現他，才把他帶上救護車送醫。

維什瓦什說，他的哥哥坐在飛機的另一排，「他和我一起坐，但我找不到他了。請幫我找到他。」

▲印度空難現場死傷慘重。（圖／路透）

機上一共載有242人，其中正副機師和機組員12人、乘客230人；以年紀區分，有217名成人、11名兒童和2名嬰兒；以國籍區分，則有169名印度人、53名英國人、7名葡萄牙人及1名加拿大人。

事件發生後，波音公司盤前股價一度重挫超過8％。美國國家運輸安全委員會表示，將率領美國調查小組前往印度協助調查。

印度是世界第三大航空市場，也是成長最快的航空市場，上一次發生致命空難發生在 2020 年。對此，印度總理莫迪在X上發文表示：「阿默達巴德的悲劇讓我們震驚和悲痛。這令人心碎，難以言表。」