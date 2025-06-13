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印度客機失事！習近平向印度與英國領導人致慰問電

▲▼印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人罹難。（圖／路透）

▲印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

印度航空波音787客機起飛不到30秒即墜毀，造成241罹難，1人生還，成為印度史上最嚴重空難。由於機上有一半印度與英國公民，大陸國家主席習近平今（12）日分別向印度總統穆爾穆、總理莫迪，以及英國國王查爾斯三世致慰問電。

印度航空（Air India）編號AI171的波音787-8客機，昨12日下午自阿默達巴德起飛後不久墜毀，機上共242人，僅1人奇蹟生還，據了解乘客印度與英國公民幾乎各佔一半左右。目前，已尋獲其中1個黑盒子，確切墜機原因仍在調查。

大陸官媒《央視》稍早先發出快訊，內容稱「習近平就印度客機失事向印度總統穆爾穆、總理莫迪致慰問電。」緊接著《新華社》快訊指出，「習近平就印度客機失事造成英重大人員傷亡向英國國王查爾斯三世致慰問電。 ​​​」

印度空難發生後第一時間，美國總統川普（Donald Trump）在白宮接受媒體提問時，對此事件表示震驚。他指出，美國已向印度表達協助意願，並稱印度是一個強大的國家，相信他們能妥善處理這場災難。

「我讓他們知道，如果有我們能提供的協助，我們會立刻行動。」川普同時表示，初步分析顯示飛機在飛行時並未發生爆炸，事故可能與發動機失去動力有關。他形容這是一起「可怕的墜機事件」，也是航空史上最嚴重的空難之一。

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