首起墜毀事故奪逾200命！　印度政府考慮「全面停飛波音787」

▲印度航空一架搭載242人的班機，12日起飛後不久即墜毀。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度航空一架客機12日起飛不久即墜毀，機上242人僅1人生還，成為波音787首起墜毀事故。消息人士透露，新德里當局正在考慮停飛所有波音787-8機隊。

《新德里電視台》13日引述消息人士說法報導，印度聯邦政府正在考慮停飛所有波音787-8機隊，以接受美國廣體客機的安全審查。印度與美國相關機構正在對此進行討論，「將根據墜機調查的結果做出決定」。此外，印度航空的飛機維護標準作業流程，也將面臨審查。

對此，波音公司在聲明中回應，針對12日的墜機事故，該公司「正與印度航空保持聯繫，並且隨時準備支持他們。我們的心與乘客、機組人員、急救人員及所有受影響者同在。」

印航AI171航班原定從印度阿默達巴德（Ahemdabad）飛往英國倫敦，未料12日下午1時許起飛不久後就墜毀，機上共242人僅1人生還。除此之外，飛機還撞上一間醫學院宿舍，因此一共造成至少294人罹難。官方仍在調查中，也已經尋獲黑盒子，但尚未公布失事原因。

波音787是一款廣體雙通道客機，通常被用於洲際航班，相較於舊款機型，在設計上出現重大創新，透過耐用且輕量的複合材料，以及更多電力系統，可望將燃油效率提高20%，傾斜翼尖和四窗駕駛艙不僅是美學升級，也能夠提高性能及舒適度。

該機型目前主要在美國南卡州生產，零組件則來自全球各地，2011年正式投入使用，迄今已銷售逾2500架。

▲印度政府正在考慮停飛波音787夢幻客機（787 Dreamliner）。（圖／達志影像／美聯社）

另據《路透社》報導，美國官員12日表示，他們還沒有看到需要立即停飛波音787的安全數據。

美國交通部長杜菲（Sean Duffy）表示，國家運輸安全委員會（NTSB）、聯邦航空總署（FAA）、飛機引擎製造商奇異航空（GE Aerospace）將派員親赴印度，「他們必須到現場看一看。但現在下定論言之過早。人們現在都試著看影片評估發生了什麼事。這從來都不是一個強而有力又明智的決策方式」。

他強調，美國政府不會猶豫實施任何可能的安全建議，「我們將以事實為依據，把安全放在第一位。」

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