對美「批准」多少稀土出口？　陸商務部：持續加強合規申請的審批

▲大陸商務部發言人何亞東 。（圖／翻攝 中國網）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部今（12）日下午15時召開例行新聞發佈會，就中美經貿磋商機制首次會議情況進行介紹。針對中方是否在美國高科技限制提出要求，以及本周準備批准多少稀土出口許可？中國商務部發言人何亞東僅透露，將依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，「已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。」

商務部新聞發言人何亞東介紹，當地時間6月9日至10日，中美經貿團隊在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。雙方就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

下一步，雙方將進一步發揮好中美經貿磋商機製作用，繼續保持溝通對話，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係行穩致遠。

關於稀土問題，何亞東強調，「中國作為負責任大國，充分考慮各國在民用領域的合理需求與關切，依法依規對稀土相關物項出口許可申請進行審查，已經依法批准一定數量的合規申請，並將持續加強合規申請的審批工作。」

《日本共同社》追問，「商務部長王文濤正在考慮為歐盟企業開設出口稀土的綠色通道，請問中方是否會為別的國家開設同樣的綠色通道？」

何亞東回應，此前已經多次強調稀土相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制符合國際通行做法。中方進一步加強與相關國家的出口管制，溝通對話，促進便利和規範問題。

《彭博社》繼續追問關於稀土的問題，自日內瓦談判以來，中國對美國公司發放了多少許稀土出口的許可？關於《路透社》報導，商務部向一些美國車企發放了有效期為6個月的稀土出口許許可，是否能證實？以及稀土出口能否回歸去年水平，並且是否考慮研擬稀土白名單？

針對《彭博社》上記者會上一連串提問，何亞東沒有做出任何回答，僅說「謝謝你的提問，關於你提到的稀土問題，剛才我已經做了回應，沒有可以進一步提供的信息，謝謝。」

▲中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

同日，針對稀土問題，中國外交部發言人林劍主持今天舉行例行記者會。有外媒記者提問稱，「昨天美國總統川普在社交平台上發文表示，已經同中方達成協議，比如說中方將會提供稀土磁鐵等。中方能否證實這些細節？」

「昨天下午中方已就中美經貿磋商機制首次會議發佈消息，你可以查閱。」林劍強調，本次會議是在兩國元首的戰略指引下舉行，雙方就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的措施框架達成原則一致，就解決雙方彼此經貿關切取得新進展。

林劍表示，「中方一向言必行，行必果，既然達成了共識，雙方都應遵守。」希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機製作用，通過溝通對話，增進共識，減少誤解，加強合作。