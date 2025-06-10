快訊／民進黨4共諜起訴！黃取榮、邱世元收829萬賣情資

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民進黨員遭中國滲透案，查出民進黨資深黨工黃取榮被對岸吸收後，回台組織間諜網路，透過民進黨民主學院前副主任邱世元協助，向時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨、外交部長吳釗燮秘書何仁傑索取總統出訪行程、外交文書，把攸關國家安全的機密文件賣給敵對勢力，台北地檢署偵查終結起訴4人。



▲台北地檢署偵結總統府遭共諜滲透案，起訴4名已遭開除的民進黨員。（資料照／記者謝婷婷攝）

其中黃取榮、邱世元分別收受大陸地區情工人員之工作報酬新臺幣607萬7500 元、221萬6924元，均屬犯罪所得，檢察官請求法院宣告沒收。

這起共諜滲透進總統府、執政黨高官身邊的共諜案，起源曾任新北市議員李余典助理的黃取榮（下圖，劉昌松攝），在10多年前赴中經商，結識中國情治人員，黃取榮為取得對方定期報酬，返台找讓上仍活躍於政治圈的好友邱世元，希望透過邱世元的人脈蒐集機敏資料。

邱世元順利吸收當時在副總統賴清德辦公室擔任諮議的吳尚雨（下圖，劉昌松攝），後來賴清德當選總統，吳尚雨座位跟著搬進總統府辦公室，不但能輕易取得總統行程，還曾隨賴清德出訪巴拉圭。至於長年跟著吳釗燮的何仁傑，也因為吳釗燮升官而成為外交部長秘書。

據了解，吳尚雨和何仁傑一開始基於同志情誼，提供黨政高層行程給黨籍前輩，之後慢慢蒐集涉及我國外交政策、總統出訪計畫等機敏資料，讓黃取榮可透過管道交付給中國情治人員。

檢調單位從2月起發動多波搜索、約談，陸續將黃取榮等4人聲押禁見獲准，民進黨已在5月開除4人黨籍。至於曾任立法院長游錫堃等綠營立委辦公室助理的盛礎纓，涉嫌多次攜帶機密文件到中國地區，每次面交換取數萬元現金報酬案，仍由北檢持續偵辦中。