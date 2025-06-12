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大陸 大陸焦點 特派現場

中國變「酷」了！　陸外交部：任何力量阻擋不了對美好事物追求和嚮往

▲▼陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

大陸自2025年起，為振興經濟及應對關稅壓力，力推外國遊客赴陸旅遊，知名YT網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）「中國行」並在各城市直播，再加上泡泡瑪特旗下的知名IP「Labubu」帶起的一股潮玩熱，使得部分輿論稱，大陸的科技、遊戲、文化等產品讓中國變得很「酷」，連帶提升國際形象，引起外界關注。

對此，大陸外交部發言人林劍表示，從說走就走的「中國遊」到琳琅滿目的「中國購」，從深度求索（DeepSeek）的人工智能到中國潮玩影視劇，風靡全球，「越來越多的外國朋友走進中國，了解中國，衝破了認知繭房，收穫情感共鳴，這充分說明對美好事物的追求和對美好生活的嚮往，不分國界，不分民族，是任何力量都阻擋不了。」

林劍指出，一個更加真實、立體、全面的中國，正被越來越多人看見，這得益於堅定推進高水平對外開放，持續便利中外人員往來，也得益於堅持高質量發展，加快推進新質生產力和創新驅動發展，更得益於始終做變亂交織世界中的穩定力量，確定力量，堅持以中國式現代化賦能世界發展。

林劍強調，「中國將以更大範圍的開放，更廣視野的創新，更深層次的合作與世界共享更多機遇和紅利，讓各國人民有更多機會感知越來越『酷』的中國。」

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