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大陸 大陸焦點 特派現場

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲中美關稅談判，大陸由國務院副總理何立峰領軍，美方由財政部長貝森特領三巨頭出席。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美中高層經貿談判於倫敦時間9日舉行，據了解，雙方在首日登場的會議中對科技管制、稀土出口等相關議題交換意見，暫無成果及共識，將於當地時間10日進行二輪談判。美國此次派出財政部長貝森特、貿易代表葛里爾及商務部長盧特尼克出席，大陸則由具經貿談判背景出身的國務院副總理何立峰領軍。

大陸官方自媒體《玉淵譚天》分析指，從代表團成員來看，貝森特負責宏觀經濟和金融問題，是川普政府執行關稅戰略任務的關鍵人物，具備統籌協調的功能，負責主導與多國間的談判。

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）。（圖／達志影像／美聯社）

在2025年2月時，貝森特曾與陸方代表通話，就「芬太尼」事件加徵關稅一事相互溝通。分析稱，貝森特需關注美國當前經濟的三個痛點，即經濟增速放緩、製造業仍處於收縮狀態與貿易大幅放緩等。

美國貿易代表葛里爾主要攻防範圍則是「關稅」，扮演的角色像是處理各類貿易談判的「專業談判官」。他執掌的美國貿易代表署（USTR）長期擔任301調查的任務，是美中貿易戰開打後的直接執行者。

葛里爾曾於川普宣布實行「對等關稅」前一週與大陸相關官員通話，當時，陸方官員便直接向其喊話，美國如損害中國利益，中國必將堅決反制。

至於商務部長盧特尼克關心的議題應在產業層面上，包括各行各業的出口、進口或市場准入等議題。盧特尼克在出任美國商務部長前，曾擔任金融集團CEO，減低商業稅和提高關稅也成為其重要主張之一。

就關稅議題而言，盧特尼克曾提及，無論達成何種貿易協議，全球任何國家都應支付美國10％的「全球基本關稅」，而美國商務部此次加入談判，在商品出口管制方面，美國或需藉助其經驗，重新放寬一些對大陸的技術限制。

總而言之，就此次中美經貿談判的分工來看，美國財政部統籌，商務部聚焦產業，USTR則是談判技術條款。

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