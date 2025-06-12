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智慧學習不分城鄉！台南市13校齊聚成果展　5G教育創新再升級

▲台南市積極推動5G智慧學習計畫，和順國小、大灣國小、億載國小代表南市簡報成果分享。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市積極推動5G智慧學習計畫，和順國小、大灣國小、億載國小代表南市簡報成果分享。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

5G智慧學習浪潮來襲，台南市全力跟上！配合教育部「114年5G智慧學習學校計畫」，台南市日前參與由教育部指導、國立高雄師範大學主辦的「期末成果交流活動」，橫跨台南、高雄、嘉義等六縣市，共65校參與。台南市共有3校受邀簡報、12校參與海報展示，不論是學力提升還是家長支持度，皆展現南市智慧教育的亮眼成績與深耕實力。

市長黃偉哲表示，台南市近年致力建置智慧學習教室，並在此基礎上導入生成式AI與個人化學習，培養學生自主學習力。「5G智慧學習，不只是技術導入，更是學習模式的轉型。」他強調，市府將持續鼓勵學校發展教學特色、結合數位平台，打造具有未來力的教育場域。

教育局長鄭新輝則指出，本次交流活動所展現的數位學習成果，說明南市在「教學轉化」與「效能提升」兩方面都逐漸展現成熟面貌。「教育局不只提供資源，也會持續辦理教師研習、完備軟硬體設備，協助教師在數位教學中站穩腳步、發揮創意。」

▲台南市積極推動5G智慧學習計畫，和順國小、大灣國小、億載國小代表南市簡報成果分享。（記者林東良翻攝，下同）

成果分享部分，和順國小、大灣國小、億載國小三校擔綱簡報主角，從數據分析到教學模組皆有具體成果。和順國小依課程屬性選擇學習平台，課前後成績顯著提升；大灣國小應用「四學策略」，計畫班級學力檢測超越市平均；億載國小則建構完整教學模組，數位工具展現彈性與適應力，成功協助學生突破學習瓶頸。

除了簡報主場，其他12所展示學校同樣不容小覷。從市區的省躬、崇明、開元，到偏鄉的菁寮、北勢、龍崗、篤加，各校皆組建教師社群、推動共備研習，甚至在校慶與班親會上向家長介紹數位教學策略，讓家長參與其中，建立家庭與學校的教學橋樑。

數位學習推動辦公室主任高誌健補充，還有長興、石門、復興、賢北、仁德國中等5校，也依校本特色持續優化課程設計與學習模式。「從課室互動到數據導向的精準教學，南市的5G智慧學習已進入教學深耕與永續發展的新階段。」

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