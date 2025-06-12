榮登「教育創新100」　台南五大亮點計畫上榜交織未來學習藍圖

▲台南教育再掀光芒！在《親子天下》甫公佈的「2025教育創新100」中，台南市五項創新方案脫穎而出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南教育再掀光芒！在《親子天下》甫公佈的「2025教育創新100」中，台南市五項創新方案脫穎而出，包括教育局新課綱創思教學研發中心、西港國中、新營國小、立人國小與鹽水國小，各自從文化走讀、數位差異教學、地方產業連結到國際永續議題，展現台南校園豐沛的創造力與行動力，也為全國教育圈注入一股實踐與想像交織的暖流。

市長黃偉哲強調，台南的教育進步不靠口號，而是仰賴一線教師的熱情實作。「從胡麻產業到古蹟主播棚，從數位平台到跨國對話，這些計畫不只是教案，更是孩子生命中的冒險旅程。」他承諾，市府將持續投注資源，打造具備未來競爭力的學習場域，讓孩子在在地生根、向世界伸展。

教育局長鄭新輝指出，這五個入選計畫展現出台南教師在教學現場的組織力與創新力，無論是以PBL探究為核心，還是推動文化永續、課堂差異化等實踐，都是素養導向教育到位的最佳示範。未來，教育局將持續以研發中心為平台，串聯更多學校資源，陪伴教師成為創新實踐的推手。

其中，新營國小教師張振宇分享，面對學習落後的孩子，他透過課中差異化教學與數位工具重寫教材邏輯，讓孩子不再「追不上」，而是找到屬於自己的節奏。立人國小校長王全興也表示，讓孩子透過自製主播、走讀古蹟與國際連線的課程說出台南的故事，是建構文化自信的第一步。

新課綱創思教學研發中心督學陳思瑀感性表示，這份肯定不僅是對過去努力的回饋，更是一股鼓舞現場持續創新的動力。她希望，未來能看見更多教育現場的創意在政策支援下茁壯發芽，真正翻轉學習樣貌。

教育局補充，這次能入選《教育創新100》，是對台南教育團隊多年努力的肯定。未來將透過橫向連結與案例推廣，讓每一所學校都能成為創意基地，讓每一位孩子在啟發與行動中，成為面對未來挑戰的關鍵世代。