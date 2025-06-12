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成大醫院歡慶37週年　院長喊話「雙軸轉型」邁向智慧永續醫療

▲成大醫院今舉辦37週年院慶活動，院長李經維強調「雙軸轉型」打造永續醫療新模式。（記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院今舉辦37週年院慶活動，院長李經維強調「雙軸轉型」打造永續醫療新模式。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立成功大學醫學院附設醫院12日迎來37週年院慶，院方以「ESG永續發展」為核心，舉辦一系列低碳互動與智慧應用展示，展現醫學中心邁向數位轉型與環境永續的決心。

醫學院長院長李經維感謝全體醫護同仁長年在臨床、教學、研究與行政領域的貢獻，強調將以「雙軸轉型」為方向，整合ESG與智慧醫療推動策略，攜手打造病人友善、員工支持、社會信賴的永續醫療體系。

▲成大醫院今舉辦37週年院慶活動，院長李經維強調「雙軸轉型」打造永續醫療新模式。（記者林東良翻攝，下同）

院慶活動特別設置「成e好停」、「YouBike減碳存摺」等體驗攤位，鼓勵同仁與民眾以行動響應節能減碳。其中「成e好停」APP整合接駁車與即時停車資訊，減少民眾尋車等待時間，提升就醫便利性；YouBike里程兌獎機制則透過累積綠色行動鼓勵健康生活，推動全民綠色轉型。

李經維院長指出，面對氣候變遷衝擊，醫療產業勢必轉向低碳高效路線。成大醫院透過年度永續報告書，針對七項重大永續議題系統性揭露行動成果，對外展現責信與承諾。未來將深化智慧科技應用，以數據驅動醫療決策，實踐病人、員工與環境三贏的醫療永續願景。

▲成大醫院今舉辦37週年院慶活動，院長李經維強調「雙軸轉型」打造永續醫療新模式。（記者林東良翻攝，下同）

成大校長沈孟儒也親自出席院慶活動，與醫療團隊一同見證成大醫院邁向下一個永續里程碑，為台灣打造更具前瞻與韌性的醫療照護體系。

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