車禍重癱「珣珣」畢業了！嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

▲南興國中張羿珣同學與市長合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

驪歌輕唱，今(12)日為嘉義市各國中舉辦畢業典禮的日子，嘉義市長黃敏惠今日先後出席民生國中第55屆及補校第50屆畢業典禮、南興國民中學第55屆畢業典禮與嘉義國中第55屆畢業典禮，為即將向學習的下一階段啟航的學子們送上祝福。

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▲嘉義國中畢業生熱情的與市長互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市長首先前往民生國中，出席113學年度畢業典禮，向全體畢業生獻上最誠摯的祝福。勉勵即將邁入人生新階段的學子們，懷抱夢想、勇敢前行，並強調人生不可能永遠一帆風順，順境與逆境都是成長的養分，唯有懷抱感恩與堅持信念，才能在人生道路上穩健前行。特別感謝教育團隊多年來的用心與付出，讓嘉義市的孩子們能在優質且溫暖的學習環境中茁壯成長。也因此嘉義市連年在全國教育力評比中名列前茅，是因為有一群默默耕耘、堅守崗位的教師與家長共同努力，才成就了城市的教育榮光。而在今日畢業生中黃秀雲女士的感人故事，她在家庭與生活重擔之餘仍持續自我充實，最終完成學業的堅持與勇氣。黃敏惠市長讚許道：「她證明了，人生每一步，只要願意出發，永遠不算晚。」並以此勉勵全體畢業生勇敢追夢，成就更好的自己。

▲畢業生合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中一名畢業生為南興國中張羿珣同學，她12年前因車禍重癱，但她不輕易向命運低頭，2022年順利完成國小6年學業，並以優秀成績拿下校長獎、宣信風華獎，2024年她又因優秀表現榮獲總統教育獎，張羿珣也透露未來的目標是當心理師或是到殘障機構服務，之後會持續努力達成夢想。

▲因車禍重癱的女童「珣珣」國二榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨後，黃敏惠市長前往南興國中參加畢業典禮，現場氣氛溫馨感人。由南興國中合唱團以〈知足〉一曲獻唱，將滿滿的祝福獻給所有畢業生。「辛苦之後的知足，才能體會真正的幸福。」她也以自身經驗鼓勵學生，不論面對順境或逆境，都要懷抱感恩、堅持信念，「哪怕跌倒了，也要勇敢站起來。只要不放棄，人生就一定會更好。」現場勇媽市長也特別恭喜榮獲2024年總統教育獎的張羿珣同學順利畢業。她提到，羿珣面對身體挑戰，卻始終不畏艱難、努力向前，是最動人的生命典範。

▲民生國中市長獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義國中畢業校友黃敏惠市長，最後特別回到母校參加畢業典禮，見證學弟妹們人生中的重要時刻。黃敏惠市長也特別以榮獲總統教育獎的黃湘詞同學為典範，讚賞她在面對困境時所展現出的堅持與勇氣。她表示，湘詞不僅克服困難，更以實際行動鼓舞他人，充分展現「生命影響生命」。最後，勉勵所有畢業生「今天的畢業不是結束，而是人生下一階段全新的起點。祝福每一位畢業生，一切順利、一切更好，一路上勇敢追夢，成為最好的自己。畢業快樂！」