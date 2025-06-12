　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車禍重癱「珣珣」畢業了！嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

▲▼ 嘉義市各國中迎畢業好溫馨！　黃敏惠市長為畢業生送上祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲南興國中張羿珣同學與市長合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

驪歌輕唱，今(12)日為嘉義市各國中舉辦畢業典禮的日子，嘉義市長黃敏惠今日先後出席民生國中第55屆及補校第50屆畢業典禮、南興國民中學第55屆畢業典禮與嘉義國中第55屆畢業典禮，為即將向學習的下一階段啟航的學子們送上祝福。

▲嘉義國中畢業生熱情的與市長互動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義國中畢業生熱情的與市長互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠市長首先前往民生國中，出席113學年度畢業典禮，向全體畢業生獻上最誠摯的祝福。勉勵即將邁入人生新階段的學子們，懷抱夢想、勇敢前行，並強調人生不可能永遠一帆風順，順境與逆境都是成長的養分，唯有懷抱感恩與堅持信念，才能在人生道路上穩健前行。特別感謝教育團隊多年來的用心與付出，讓嘉義市的孩子們能在優質且溫暖的學習環境中茁壯成長。也因此嘉義市連年在全國教育力評比中名列前茅，是因為有一群默默耕耘、堅守崗位的教師與家長共同努力，才成就了城市的教育榮光。而在今日畢業生中黃秀雲女士的感人故事，她在家庭與生活重擔之餘仍持續自我充實，最終完成學業的堅持與勇氣。黃敏惠市長讚許道：「她證明了，人生每一步，只要願意出發，永遠不算晚。」並以此勉勵全體畢業生勇敢追夢，成就更好的自己。

▲畢業生合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲畢業生合照。（圖／記者翁伊森翻攝）

其中一名畢業生為南興國中張羿珣同學，她12年前因車禍重癱，但她不輕易向命運低頭，2022年順利完成國小6年學業，並以優秀成績拿下校長獎、宣信風華獎，2024年她又因優秀表現榮獲總統教育獎，張羿珣也透露未來的目標是當心理師或是到殘障機構服務，之後會持續努力達成夢想。

▲▼因車禍重癱的女童「珣珣」國二榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲因車禍重癱的女童「珣珣」國二榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨後，黃敏惠市長前往南興國中參加畢業典禮，現場氣氛溫馨感人。由南興國中合唱團以〈知足〉一曲獻唱，將滿滿的祝福獻給所有畢業生。「辛苦之後的知足，才能體會真正的幸福。」她也以自身經驗鼓勵學生，不論面對順境或逆境，都要懷抱感恩、堅持信念，「哪怕跌倒了，也要勇敢站起來。只要不放棄，人生就一定會更好。」現場勇媽市長也特別恭喜榮獲2024年總統教育獎的張羿珣同學順利畢業。她提到，羿珣面對身體挑戰，卻始終不畏艱難、努力向前，是最動人的生命典範。

▲▼ ▲民生國中市長獎。（圖／記者翁伊森翻攝）生送上祝福 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民生國中市長獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義國中畢業校友黃敏惠市長，最後特別回到母校參加畢業典禮，見證學弟妹們人生中的重要時刻。黃敏惠市長也特別以榮獲總統教育獎的黃湘詞同學為典範，讚賞她在面對困境時所展現出的堅持與勇氣。她表示，湘詞不僅克服困難，更以實際行動鼓舞他人，充分展現「生命影響生命」。最後，勉勵所有畢業生「今天的畢業不是結束，而是人生下一階段全新的起點。祝福每一位畢業生，一切順利、一切更好，一路上勇敢追夢，成為最好的自己。畢業快樂！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／預購《馴龍高手》海報撲空　影城爆衝突
快訊／印度航空客機「剛起飛墜毀」　133人生死不明
館長跪了！拜託城隍爺「救出柯文哲」
樋口飯糰掰了舊房東！　開2新店面...開幕時間地點曝
搶救19天！　「車模界林志玲」今拔管不治
快訊／離台東剩80公里！　熱帶低壓晚間進入陸地
嗆「賴清德是我乾爹」！政二代遭控吸金破億...機場被攔截

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部1老街跌出「10大觀光景點」！遊客列3致命關鍵：不想再去

觀光署服務分處插旗西雅圖　搶攻北美旅遊市場

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

館長自曝「晚上跟汪小菲吃飯」約在麻六記！由「他」牽線促成

快訊／離台東剩80公里！熱帶低壓晚間進入陸地　防10級強陣風

樋口飯糰掰了舊房東！7月底搬家　連開2店面...開幕時間地點曝

「4星座」未來30天易破財！投資、買彩券要冷靜思考

快訊／4縣市豪大雨特報！熱帶低壓已到家門口　雨彈升級

車禍重癱「珣珣」畢業了！嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

落實低碳、公平與未來學習　Hami書城攜手空大啟動「電子教科書永續行動計畫」

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

好友徒手抓「喇牙」說要放生 對看後一陣混亂XD

【超派歐告】看到鱷魚過來秒開啟護食模式+低吼警告　完全沒在怕！

北部1老街跌出「10大觀光景點」！遊客列3致命關鍵：不想再去

觀光署服務分處插旗西雅圖　搶攻北美旅遊市場

館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

館長自曝「晚上跟汪小菲吃飯」約在麻六記！由「他」牽線促成

快訊／離台東剩80公里！熱帶低壓晚間進入陸地　防10級強陣風

樋口飯糰掰了舊房東！7月底搬家　連開2店面...開幕時間地點曝

「4星座」未來30天易破財！投資、買彩券要冷靜思考

快訊／4縣市豪大雨特報！熱帶低壓已到家門口　雨彈升級

車禍重癱「珣珣」畢業了！嘉義市各國中畢業典禮　黃敏惠送祝福

落實低碳、公平與未來學習　Hami書城攜手空大啟動「電子教科書永續行動計畫」

阮經天公開幕後照！　隔17年「燦笑並肩」陳喬恩：謝謝我們沒變

「年下男」姜勳直球告白太妍爆紅！不當暖男增壯6kg　朴柱炫讚：更有男人味

台中放電景點清單！幻覺博物館挑戰感官極限、看烏茲別克瘋馬術

吵架氣到內傷「視力剩0.2」險瞎　高雄男告妻、岳母求償百萬

快訊／東北部平均風力恐破6級　龜山島6/13繼續封島

亞太農業技術展登場　黃偉哲：以科技驅動農業升級、打造台南智慧農業新樣貌

黃國昌批賴清德雙標「應挺所有台商」　綠提1活動：總統做台商後盾

世壯運APP花300萬沒驗收就上路　蔣萬安：有必要會移送

警車路口未禮讓行人畫面曝！南港分局認疏失　自行製單處份

太容易被視覺搶走焦點！「被忽視的感官」更能影響記憶決策

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

生活熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

更多熱門

相關新聞

4月實質薪資43727元　主計總處：年增率1.16%超越通膨

4月實質薪資43727元　主計總處：年增率1.16%超越通膨

主計總處今天公布最新工業及服務業薪資統計，剔除物價因素後，4月實質經常性薪資平均數為新台幣4萬3727元，年增1.16%，創近5年同期最大增幅，連續13個月薪資成長速度超越通膨；今年前4月實質經常性薪資年增0.9%，幅度為4年同期最高。

美和科大舉辦特色畢業典禮　感動啟程

美和科大舉辦特色畢業典禮　感動啟程

百年古厝變身童趣學堂　新北市圖推復古教室打卡

百年古厝變身童趣學堂　新北市圖推復古教室打卡

公車守護國三生太感動！戴晨志現身芳苑國中

公車守護國三生太感動！戴晨志現身芳苑國中

賴清德給警專畢業生3期許　強調犯罪手法不斷翻新應終身學習

賴清德給警專畢業生3期許　強調犯罪手法不斷翻新應終身學習

關鍵字：

嘉義市畢業典禮勇氣教育成就

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

打牛奶針命危搶救19天！「車模界林志玲」今不治

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

館長見機器人送餐「中國進步成這樣」：台灣有嗎？

劉品言重訓「孕肚首曝光」！

獨／家寧出庭曝「沒與Andy老師對到眼」：會越來越好

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

聯發科夫婦棄千萬年薪　因為不要小孩也成竹科工程師

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面