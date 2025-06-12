館長自曝「晚上跟汪小菲吃飯」約在麻六記！由「他」牽線促成

▲汪小菲想請館長吃飯。（圖／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢前往中國上海旅行，他沿途開設直播，今（12）日是旅途的第3天，午餐在朱家角古鎮享用，晚上將到新天地吃麻辣鍋，透過李進良的牽線，晚上要和汪小菲在「麻六記」用餐。館長透露，與汪小菲不認識，但對方說要請他吃飯，此話一出，立刻掀起熱論。

館長吃午餐時提到晚上的行程，汪小菲邀請他到「麻六記」用餐，雙方不認識，是透過李進良牽線促成，「說希望可以邀請我吃飯，去他那邊（麻六記），他店應該也不錯啦，吃麻辣的」。一旁的導遊聽到後，表示麻六記是川菜口味，而且吃完後還可以順便逛新天地。

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一聽到「汪小菲」三個字，聊天室立刻掀起熱論，PTT上也有討論，「誰蹭誰流量不好說」、「一整個就感覺，很沒交集的組合」、「好想知道汪小菲在中國是正面還是負面」、「該格鬥交流一下吧」、「談生意啦」、「這齣越來越亂了，好歡樂」、「流量密碼」。

館長自稱「和平大使」，前往上海展開為期6天的旅遊，透過直播與網友分享現況。館長提到，在這次的旅行中，他曾詢問一名中國網友為何要花錢、花時間，千里迢迢來找他，只為了拍一張合照，對方說「也許我這輩子只能看到你一次」，讓他覺得很感動，所以他很珍惜跟每一個人見面的機會。

▼汪小菲。（圖／翻攝自微博）

