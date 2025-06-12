大陸若打過來「台灣馬上bye」　館長嘆：大家都是自己人

▲館長直言，兩岸打起來，台灣很快就Bye了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「館長」陳之漢上海之旅，從被問是哪國人、台灣一杯奶茶800元、見機器人送餐，一舉一動都被高度關注。不僅如此，他也被問到兩岸敏感的打仗話題，館長直言，真的打起來的話，台灣就是bye，一定是分分秒就結束了，認為都是自己人，呼籲兩岸多交流、一起賺大錢。

館長在YouTube坦言，如果台陸真的打仗，美國不介入的話，就像烏克蘭一樣，只提供武器、不提供兵力，館長狂搖頭坦言「分分秒結束」，因為他當過職業軍人，了解什麼是戰爭，「（台灣）就是Bye，一定是分分秒！」

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館長直嘆，援助還沒來，台灣就被奪下了，「真的啦，我真的不跟你開玩笑」，兩邊兵力差距就是這麼大，「因為美國賣你廢鐵，有殺傷力的（兵器）不賣你，你整天就在買廢鐵」、「老美他不要的東西都賣你，就是賣垃圾，一些過時的東西」。

館長表示，無人機全世界最強的就是中國大陸，「那你怎麼玩？」所以真的不要打仗，生靈塗炭、台灣的基礎建設會被打爛，而且篤定美軍不會來幫忙。

至於被問到台灣人該如何自處？館長認為，兩岸多交流、不要發生戰爭，「就像我就來了嘛，大家多了解彼此，幹嘛內耗？再怎麼算也是自己人，兄弟打架還是兄弟、血緣上是不是兄弟、歷史上是不是兄弟，你們從小一起長大的，學著同樣的東西，你要不要過中秋、端午？」

館長接著反問，美國人過端午、中秋節、過年嗎，「人家過聖誕節好不好，要搞清楚！」對此，館長再強調，「大家都自己人，何必這樣子？何必呢？可以改變的」，因此他呼籲開放兩岸觀光，大家都有錢賺。