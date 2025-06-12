館長在大陸跪了！指名「必訪1景點」：拜託救出柯文哲

▲館長向城隍爺跪拜。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



網搜小組／劉維榛報導

網紅「館長」陳之漢上海之旅第3天，他今（12日）參訪上海城隍廟時，提到這是特別指定的行程，因為他與老婆就是城隍爺牽線而認識結婚，另還有一個重要的原因是，希望城隍爺能救出柯文哲，而整個參訪過程，館長三度虔誠跪拜，引發網友討論。

館長今參訪上海城隍廟時，導覽人員介紹觀音、眼母娘娘與媽祖佛像時，表示可以在這裡拜一下，館長隨即跪在墊子上，以道教的參拜手勢，對著佛像進行三拜，起身後再彎腰一拜。

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隨後一行人也來到正殿，館長已經熟悉跪拜的禮節，便直接向尊神進行三跪，並喊著「保佑保佑」。最後走到城隍殿時，館長透露，城隍爺如同月老，讓他能認識老婆，因此此趟上海行特別想來參拜，同時也喊話「城隍老爺能幫忙救出柯文哲，拜託拜託」。

事實上，館長才在當地旅遊三天，媒體人黃揚明指出在粉專發文，館長第一天斗內金額25.6萬元，11日共有1421筆斗內，換算新台幣約34萬1302元，兩天大約60萬元。今日館長一樣開直播，與大家分享上海的第三天行程，截至下午2時，已經獲得9萬元的斗內。

而館長一言一行也備受關注，從被問是哪國人、台灣奶茶一杯800元，以及大陸打過來的話，台灣很快就Bye了。他直言，兩岸多交流、不要發生戰爭，「就像我就來了嘛，大家多了解彼此，幹嘛內耗？再怎麼算也是自己人」、「大家都自己人，何必這樣子？何必呢？可以改變的」，因此館長呼籲開放兩岸觀光，大家都有錢賺。