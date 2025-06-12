解放軍「雙航母」在西太平洋演訓用意　王雲飛：此海域至關重要

▲山東艦（上）、遼寧艦（下）首次進入西太平洋演練，大陸軍事專家也分析將提升整個航母戰鬥編隊的戰鬥力和保障力 。（圖／日本防衛省）

記者任以芳／綜合報導

中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊近日赴西太平洋等海域開展訓練，受到外媒高度關注，這次遠洋訓練被描述為「中國雙航母」首次同時出現在西太平洋，引起不少討論。大陸軍事專家宋忠平指出，中國航母不是「宅男」，不能只在自家門口進行軍事訓練，「到陌生海域軍事訓練，更有助於提升整個航母戰鬥編隊的戰鬥力和保障力。」

中國「雙航母」出現在西太平洋，一開始由日本媒體先披露，日本自衛隊也宣稱將持續對中方艦艇進行「監視」。隨後中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校10日證實有此事，並且強調是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

中國外交部發言人林劍同日也表示，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待。

《星島日報》報導表示，大陸軍事專家宋忠平分析，目前在近海近岸區域，中國已構建了很多陸基航空基地，而航空母艦的用武之地不在近海近岸。「移動的海上軍事基地」特性，決定了航母的核心戰場應在遠海遠洋。此外目前中國海軍軍事戰略發生重大調整，強調「近海作戰，遠海護衛」，航空母艦更多地會在遠海執行護衛等相關任務。

軍事角度而言，宋忠平分析稱中國航母不是「宅男」，不能只在自家門口進行軍事訓練，「到陌生海域軍事訓練，更有助於提升整個航母戰鬥編隊的戰鬥力和保障力，這是至關重要的」。

對於雙航母編隊同赴西太平洋，《澎湃新聞》也引述軍事專家王雲飛評論表示，西太平洋海域是中國重點防禦的方向，以前沒有在西太平洋進行過雙航母的訓練，「這是中國海軍的一個必訓科目，因為如果未來發生軍事衝突，這個區域非常關鍵，因此，必須進行雙航母的遠航訓練。」

「我們未來面臨的對手是比較複雜的，具有島鏈上面的基地，也有從那個方向過來的航母。所以一艘航母單獨出去，會面臨著孤軍奮戰的局面，需要雙航母甚至三航母。」王雲飛表示。

王雲飛也指出，接下來遼寧艦編隊和山東艦編隊是否會組成雙航母編隊進行訓練，未來中國海軍還會經常進入西太平洋海域進行雙航艦訓練或演習，這是形成整體協同作戰能力必須的訓練。