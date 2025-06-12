陸女學生高考後扁擔上肩「挑行李」返家　家裡經濟不好但婉拒贊助

▲桂林一名女同學高考結束後，一根扁擔挑上兩大包行李返家，引起外界關注。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

桂林一名女學生9日在大陸高考結束後，用扁擔挑著行李返家。有別於許多考生步出考場後的花束與歡慶畫面，女孩穿著樸素，一根木棍挑著兩個裝滿行李的包裹，顯得十分衝突，也引起外界關注。據了解，這名女同學姓劉，家中經濟環境並不優渥，她在受到關注後也透露，暑假想在家附近打工，也婉拒善心人士的贊助。

《極目新聞》報導，挑扁擔的劉同學班主任陳老師表示，劉同學家住農村，家庭很普通，其父親平時在外打工，「她很樸實，學習也很刻苦，成績在班裡屬於中上等，劉同學很有實幹精神，做事非常實在，做事都是衝在第一個的，說什麼就做什麼，實踐能力很強。」

高考完突然因這張「扁擔照」爆紅，劉同學雖感到有些意外，但她也表示，「媽媽當時來接我回家了，我的東西比較多，兩個人一起拿。媽媽走在後面，我走在前面，鏡頭只拍到了我。」

劉同學透露，未來想讀教育專業，畢業後當一名老師，「我還有一個哥哥，爸爸媽媽和哥哥都非常疼我。雖然我們家裡經濟條件不是很好，但一家人在一起就已足夠。」

劉同學提到，父親和哥哥平時在外打工，家中只有她和媽媽兩人，「媽媽年紀大了，暑假不想離家太遠，所以想在家附近找暑假工或擺攤賣涼粉。」

部分善心人士知道劉同學的家境和孝心，願意提供贊助，不過，劉同學強調，很感謝大家的關注和熱心。但對網友們的出資意願，劉同學則是表達婉拒。