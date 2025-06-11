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大陸 大陸焦點 特派現場

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

記者任以芳／綜合報導

每年大陸6月高考季總有暖心故事。山東省聊城市冠縣9日一段雙胞胎兄弟走出考場「跪謝」爺爺，影片視頻在網路上迅速走紅，隨著雙胞胎背景被曝光後，更加觸動無數大陸網友的心弦。

大陸博主「@蔡蔡的vlog」發佈了一段感人影片。視頻中，一對雙胞胎兄弟在高考結束後，第一時間衝出考場，徑直跑向早已等候多時的爺爺，隨後雙膝跪地，表達對爺爺的養育之恩。這一幕發生在山東省聊城市冠縣的一個高考考點外，迅速在網路上引起了熱烈反響。

▲▼ 大陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺養育之恩 。（圖／翻攝 極目新聞、人民日報）

▲ 大陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺養育之恩 。（圖／翻攝 人民日報）

據了解，這對雙胞胎兄弟自幼家庭遭遇巨變，父母無法承擔撫養責任，因此由年邁的爺爺奶奶一手帶大。爺爺王延凱已70歲高齡，奶奶王貴梅也已72歲，老兩口憑借微薄的養老金、爺爺當村醫的收入以及家裡種的兩畝地，含辛茹苦地將兩個孩子養大。

《極目新聞》報導，雙胞胎兄弟的家中一整面牆都是獎狀，這是兄弟倆從小學到高中期間努力學習的見證，發現貼滿獎狀的牆竟有四面之多，雙胞胎哥哥的書桌前，還張貼了三張勵志標語，其中一頁寫著「沒有天分我就要勤奮」，並留下了今年高考衝刺的目標分數。

奶奶王貴梅說，自己和老伴都不識字，孩子們的學習從小就靠自己，從未上過輔導班，兄弟倆高中期間都是住校，大約每月回家一次，老兩口雖然生活艱辛，但看到孩子們健康成長，心中滿是欣慰。

爺爺王延凱表示，自己當了三十多年的村醫，家裡種著兩畝地，老兩口還有些微薄的養老金。將兩個孩子撫養長大確實不易，但一路走來，也遇到了不少愛心人士，村裡這兩年也幫忙申請了每年四千元的救助金，給了他們一家不少支持。

▲▼ 大陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺養育之恩 。（圖／翻攝 極目新聞、人民日報）

▲▼ 大陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺養育之恩 。（圖／翻攝 極目新聞、人民日報）

▲雙胞胎哥哥書桌前貼標語，「沒有天分我就要勤奮」 。（圖／翻攝 極目新聞）

回想起當天在高考考場外，兩個孩子突然的跪謝舉動，爺爺王延凱的眼眶逐漸濕潤，「我當時擱那兒想哭，真想哭。」奶奶王貴梅也哽咽著表示，自己沒有手機，看到村裡鄰居提供的影片，看了也很想掉淚，後來都不敢再看了。

這對雙胞胎兄弟不僅學業優秀，更難得的是他們的孝順品質。奶奶王貴梅說，孩子們從小就聽話，爺爺給他們買吃的回來，他們永遠都是說爺爺奶奶先吃。有時候孩子們自己捨不得吃，還會給爺爺留著。

爺爺王延凱受訪時也說，「爸爸失蹤了，媽媽也再婚，從小把他們養大。說句難聽的，家裡砸鍋賣鐵也得讓孫子上學。」

新聞曝光後，許多愛心人士捐助的錢款從幾百元至幾千元不等，還有網友留言表示願意資助孩子們，有困難可以隨時聯繫。爺爺王延凱對此深表感激，「我們對這些關心及捐錢的人士表示感謝，永遠都忘不了他們。」

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