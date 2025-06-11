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江西高中生申請帶「媽媽遺照」進考場　事後直奔墓地悼念

▲▼ 江西上饒一名高考生帶著媽媽的遺照進考場參加考試， 。（圖／翻攝 極目新聞 瀟湘晨報）

▲江西上饒一名高考生帶著媽媽的遺照進考場參加考試 。（圖／翻攝 極目新聞 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸全國高考9日結束。江西上饒一名李姓高考生申請帶媽媽的遺照進考場，考試結束後直奔亡母墓前悼念，因為的母親生前遺願，就是希望他能好好學習。孩子的孝心被報導後，感動了許多網友。

《瀟湘晨報》報導，李同學的父親告訴記者，孩子15歲那年，妻子得了膽管癌晚期，在北京301解放軍總醫院治療，做了六七次化療，後來人就去世了。

李先生說，「這孩子乖，無論從生活上還是精神上都很懂事。」這次高考讓李先生沒想到的是，他把媽媽照片帶進學校，然後說「讓媽媽感受一下，陪他一起高考」。

考試當天，李同學特意選了件深藍色校服，把母親生前最喜歡的白菊花別在胸前。監考老師看到照片時愣了一下，隨即拍拍他肩膀說，「好好考。」

▲▼ 江西上饒一名高考生帶著媽媽的遺照進考場參加考試， 。（圖／翻攝 極目新聞 瀟湘晨報）

▲ 考試後，李同學帶著准考證直奔母親墓地。（圖／翻攝 極目新聞 瀟湘晨報）

第三天，李同學直接把照片貼在T恤上，照片裡的母親笑容溫柔。走出考場時，其他學生歡呼雀躍，他卻拿著准考證直奔墓地。第一時間來到媽媽墓前悼念，磕了三個響頭

事後，李先生說，孩子有跟監考老師說明，照片裡面沒帶文字，老師允許他貼在胸上。

不少網友十分感動，紛紛留言幫李同學打氣說，「成績不重要，孝心已滿」「媽媽在天上一定驕傲」「孝順的人會有好報」「相信您的母親在天上、考場都守護著你」「這孩子肯定有出息，錯不了」。

報導稱，大陸教育專家分析，「帶著遺照高考」的行為，本質是青少年對情感缺失的自我療癒。數據顯示，大陸每年約10萬名高考生面臨父母離世，其中超六成會通過拍照、寫信等方式「留住」親人。

「這不是炒作，是孩子最後的倔強。」大陸心理學家指出，他的行為折射出單親家庭子女的普遍困境。他們既要承受經濟壓力，又要消化情感創傷。

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