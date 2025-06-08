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想階級翻轉「不一定要上台大」　他嘆：關鍵不是讀書，是婚姻

▲夏天天氣,中午豔陽,午休上班族上街買午餐,撐傘遮陽,陽傘,雨傘,行人過馬路。（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅作家「藍白拖」7日在粉專發文，討論「關於台大與階級流動」，文中提出六點，其中倒數第二點，「AI說想要階級流動，除了透過教育，還有公職與高考、工作或創業，最後是婚姻連結」，讓他忍不住直呼「從今天開始，我要教育香火，想要翻轉階級，最關鍵的不是讀書，是『婚姻』。」

「藍白拖」在粉專分享，近日有新聞引述學者論文，發現富人小孩上台大的機率，是窮人小孩的6倍。另外，他還在文中列出其他點，包括「51%台大學生，來自20%高所得家庭」、「『教育』漸漸無法成為階級流動的管道」、「未來的階級流動會趨向『兩極』，有錢人越有錢，窮人則越窮」。

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其中，第五點是「AI說想要階級流動，除了透過教育，還有公職與高考、工作或創業，最後是婚姻連結。」第六點則是藍白拖的心得，他看到第五點時鬆了一口氣，「從今天開始，我要教育香火，想要翻轉階級，最關鍵的不是讀書，是『婚姻』。」

貼文引發討論，「有錢做什麼事都容易成功，容錯率也很高，這很合理」、「不會有人覺得教育是公平的吧？比的就是家庭資源的總體戰」、「不要說學校，你去到知名跨國企業上班會發現，身邊的同事家境其實都不錯，真的階級是會複製，不會有那種沒錢買房的人存在…」

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