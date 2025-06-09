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大陸 大陸焦點 特派現場

解謎誰是「李華」？　連續30年！北京高考生幫他寫英文信

▲▼ 北京英語高考作文題、李華、虛擬人物 。（圖／翻攝 百度）

▲「李華」連續30年出現在北京高考英語作文題 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

2025年大陸高考時間為6月7日至10日，北京高考英語科目考試昨8日結束，今年英語作文題目「李華」又出現了，幾乎連續30年都是主角。到底李華是誰？為何北京作文題目都是以他為故事主角，許多考生開玩笑地說，「能換人嗎？不想再當李華寫信了。」

大陸的高考歷史上，有一個名字幾乎成了英語作文題的代名詞「李華」。自上世紀90年代初以來，李華這個名字頻繁出現在北京市高考英語作文的題目中，成為無數考生共同的朋友、同學或是需要寫信求助的對象。

隨著時光的流逝，這一經典角色的持續出現也引發了廣泛的社會關注和討論，「30年了，北京高考英語作文能不能給李華換個『搭檔』？」

根據大陸網路資料介紹，虛構的人物「李華」甚至有專屬自己的百科介紹。中文名李華（Li Hua），生日是1977年，年齡7-18歲（根據登場作品得知），虛構人物血型是O型，性別可男可女，依出卷老師心情而定。別名是「英語作文釘子戶、英語作文帝」，登場作品各類高中（甚至初中、小學）英語考試作文題。

「李華」經常出現在中高考英語作文，最早出現在1995年全國高考卷甚至更早的個別城市模擬卷中，通常擔任某中學的學生，擔任該校學生會主席，經常助人為樂，積極參加學校的各項活動，

每次試卷對「李華」人物性格描寫都不一樣，當過奧運志願者，還曾想當世運會志願者，曾幻想去偏鄉支教，喜歡唱歌、跳舞，也曾迷路、丟過錢包，經常給報社投稿...。

據了解，「李華」首次亮相於北京高考英語作文題目中是在上世紀90年代初。自此以後，無論是邀請信、道歉信還是建議信，「李華」總是需要考生幫忙表達意見、組織活動或是解決問題的關鍵人物。他的故事伴隨著一代又一代北京考生的成長，成為許多人高考記憶中一位十分熟悉的「虛構」朋友。

▲▼ 李華、北京英語作文高考 。（圖／翻攝 百度）

▲今年北京高考英語作文又是「李華」 。（圖／翻攝 百度）

在預料之內，連續第30年，李華今年又成為北京高考作文到主人翁，主題又是幫李華寫英文信。不少考生笑稱「可以換人嗎？」「不想幫李華寫信了」。至於經歷高考後的過來人則說，「好懷念李華」「李華怎麼還沒畢業」「李華到底會不會英文，一直請別人幫忙寫信」。

近年來，隨著社交媒體的普及，關於「李華」是否應該在北京高考英語作文題中「退休」。一些大陸網友認為，李華角色的持續出現限制學生的想象力和創造力，不利更多元化的寫作技能。

大陸教育部門表示了對李華這一經典角色的尊重，認為李華作為高考英語作文中的一個經典形象，承載了許多考生的共同記憶。「他的出現不僅有助於考生更好地理解題目要求，還能在一定程度上激發他們的寫作靈感。」

更多大陸教育專家學者建議，教育部門在設計高考英語作文題目時，可以考慮引入更多貼近現實生活、反映時代變遷的元素和話題，同時保留部分經典角色和場景作為考生熟悉的寫作素材。

▼ 虛擬人物「李華」也被大陸網友高度討論「具象化」。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 李華、北京英語作文高考 。（圖／翻攝 百度）

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