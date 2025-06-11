台東關山分局動土典禮熱鬧登場　金鏟子成「助孕神器」

▲金鏟子意外成「生子神器」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局待勤室興建工程11日舉行動土典禮，象徵基層警察勤務環境再升級。典禮現場熱鬧非凡，不僅有地方民意代表與鄉親共同出席，舞蹈與八部合音祈福團體也帶來精彩表演，展現地方對此工程的支持與期待。而典禮使用的金鏟子更在活動結束後掀起熱潮，意外成為另一種形式的「選民服務」。

這項由台東縣政府與警察局合作推動的建設案，預計歷時480個工作天，將興建一棟四層樓鋼筋混凝土結構的現代化警勤大樓，總經費達4,280萬元。建築師陳宣如在會中進行簡報，說明建築設計理念與功能配置，期望透過完善的硬體設施，改善警察同仁工作條件，並提升服務民眾的品質。

典禮中，包括關山鎮運動舞蹈發展協會、芭奈藝術團與由警界現任與退休人員組成的「八部合音祈福團」皆帶來演出，為工程順利祈福。隨著主持人引導，現場來賓手持象徵性的金鏟進行三鏟動土儀式，並在象徵開工的竹炮聲中圓滿完成，象徵工程正式展開。

▲金鏟子意外成「生子神器」。（圖／記者楊晨東翻攝）

台東縣長饒慶鈴在致詞中強調，警察是社會安定的基石，縣府將持續關注基層需求，未來也會全力支持各警察單位在環境與勤務效能上的提升。她期勉工程能如期如質完成，為地方治安打下更穩固的基礎。

台東縣警察局長蔡燕明與關山分局長鍾國楨也在現場表達感謝，強調將持續透過警民合作，致力打造更安全、更宜居的社區環境，回應民眾對治安的期待。

典禮結束後，一段有趣插曲引起關注——台東縣議員陳宏宗特別將動土典禮用過的金鏟子請縣長簽名，準備贈送給有求孕願望的鄉親。他笑稱，金鏟象徵「緊產子」，希望藉此為面臨少子化壓力的家庭送上祝福。據他說法，簽名金鏟可帶到廟宇請註生娘娘加持後，放於床底祈求好孕，「想生男放正面、想生女放反面」，既能招財又能旺子氣，形成另類的民意代表服務方式。