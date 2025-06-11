要員警開偵防車伴遊！台東分局長記2支申誡　檢：查無犯罪事實

▲台東縣警局台東分局分局長陳宏平遭爆公器私用。（圖／翻攝自GOOGLE MAPS）

記者楊漢聲、郭玗潔／台東報導

台東縣警局台東分局分局長陳宏平遭爆公器私用，除要求員警當免費司機，還要員警開偵防車接送陳宏平全家出遊，即便被同仁檢舉，縣警局也只將陳記2支申誡，讓基層員警痛批「這種不痛不癢的懲處，跟吃案沒兩樣」。對此，台東縣警局表示，將該案移送地檢署偵辦後，因查無犯罪事實，已將全案簽結，但陳確實違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，懲處2支申誡。

台東縣警局台東分局分局長陳宏平遭《鏡週刊》爆料，長期公器私用使喚員警當司機，要員警開偵防車載陳宏平一家到處吃喝玩樂，不僅凌晨4點就要載他們一家到鹿野高台搭熱氣球，分局2名組長更得開公務車前往「伴遊」，最遠還要載他們到80公里外的長濱、成功遊玩。

對此，台東縣警局回應，於2024年10月間接獲匿名民眾檢舉，指稱陳員於2024年7月至9月間，多次指派部屬駕駛公務車載送其本人與妻兒前往鹿野高台、成功與長濱地區等處，涉嫌違反刑法圖利、詐欺及背信等罪。不過經調查及訪談相關人員後，全案移請台東地檢署偵辦，台東地檢署於今年1月16日函復本局，認定查無犯罪事實，全案予以簽結。另經本局查處，陳員使用公務車載送家屬，違反「警察機關公務車輛使用管理要點」，已於2025年1月13日核予申誡二次懲處在案。

台東縣警局強調，將持續要求所屬公務車輛應依規定使用，嚴禁挪作私用，對於違法行為必將嚴正處理，以維官箴。