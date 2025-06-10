喝得安心！　台東環保局夏季提醒：水塔半年清洗一次

▲夏季水塔半年清一次。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著夏季逐漸升溫，民眾用水量明顯增加，台東縣環境保護局今天提醒，居家水塔若長期未清洗，容易積存沉澱物與滋生微生物，恐影響飲用水品質與健康安全。為此，環保局建議家庭依照用水狀況，至少每半年委託專業廠商完成一次水塔高壓沖洗與消毒作業，並同時進行水質檢測，確保水質無異常。

水塔與水管為居家用水最後一道儲存環節，雖然自來水經過水源管理、化學處理及濾淨等多重程序，但輸送至家庭後仍有可能因內部設備污染，引發味道改變、水色渾濁等問題。環保局指出，若民眾發現水質有異味或顏色、濁度異常，應立即暫停飲用並通知廠商或政府相關單位進行再次清洗與重檢，以確保飲用安全。

為協助提升家庭自主管理能力，環保局鼓勵民眾購買簡易濁度計或水質檢測劑作初步檢測，並提醒日常應隨時留意水塔內是否有異常沉積或異物。針對清洗流程，專業作業通常包括拆卸清洗、水管沖洗、消毒處理及後續採樣送驗，能有效去除藻類與細菌，降低飲水污染風險。

在推動家庭防護之餘，縣府亦規劃未來半年內在人流密集之社區中心、公所及校園等場域舉辦水質宣導與清洗示範活動，以提升全民飲水安全意識。相關官員表示，將透過「源頭把關、供水處理、儲水設備清洗及公眾教育」多層面策略，打造更完善的飲水安全防線，進一步響應聯合國「淨水與衛生」永續發展目標，加強公共健康與環境永續之連結。

台東縣環保局呼籲，水塔清洗與水質檢測是每戶家庭不可忽視的重要維保工作，尤其夏季應將半年清洗一次作為基本常規，透過專業清洗與消毒，搭配民眾主動觀察與簡易測試，可大幅提高飲用水品質，確保全家人喝得安心又健康。