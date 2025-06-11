假買房真詐騙！　婦人險失140萬

▲銀行行員與東警聯手成功攔阻140萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名婦人日前在台東市一家銀行臨櫃準備提領140萬元現金，聲稱是作為購屋頭期款，卻因舉止異常引起行員警覺，立即通報警方協助查證。經過銀行與警方的通力合作，最終成功攔阻一起疑似「假房屋買賣」詐騙事件，守住婦人多年積蓄。

事件發生在國泰世華銀行台東分行，當日這名婦人到櫃台表示欲領出鉅款，雖稱為購屋用途，但在與行員交談時對房屋資訊支吾其詞，無法提供明確的購屋合約與地點細節。行員察覺異狀後立即依規定通報台東警察分局中興派出所，員警李清益與吳孟芳隨即到場協助。

警方與行員共同耐心詢問，進一步發現婦人對交易內容了解有限，且有多處疑點與常見詐騙手法雷同。員警當場說明過往詐團慣用話術與案例，例如假借投資、購屋等手法誘使民眾提領鉅款。起初婦人態度堅定，認為交易正當，不願多談，但在反覆勸說與實例說明下，最終意識到可能遭遇詐騙，當場決定取消提領。

警方表示，詐騙集團經常利用民眾對財務規劃的需求設下陷阱，尤其在房產、投資等高額交易領域，更容易讓人掉入陷阱。此次能成功阻詐，歸功於行員與警方密切合作與高度警覺。

台東警察分局也再次呼籲民眾，面對不明交易或大額金錢流動時，應多方查證來源真偽。民眾可透過「打詐儀錶板」網站（https://165dashboard.tw/）查詢最新詐騙資訊，或撥打165反詐騙專線與110報案電話進行諮詢。唯有警民合作，方能共同守護民眾的財產安全。