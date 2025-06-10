台東警察節慶祝大會登場　表揚績優警力展現治安決心

▲台東警察節慶祝大會登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為肯定警察同仁在治安維護與公共安全上的貢獻，台東縣警察局10日上午於桂田喜來登酒店舉辦114年警察節慶祝大會，由縣長饒慶鈴主持，公開表揚一年來表現優異的警力。會中頒發模範警察、資深績優獎章、優等社區家庭暴力防治官以及失蹤人口查尋績優人員等獎項，彰顯對前線警力辛勤付出的肯定。

活動現場包括議長吳秀華、台東市長陳銘風、多位縣議員、警友會代表、志工大隊與民防協勤人員等約200人與會，場面隆重熱烈。警察局長蔡燕明亦頒發年度楷模警察獎，涵蓋刑事偵查、交通執法及為民服務三大領域，表揚警察人員全方位的努力與投入。

饒慶鈴在致詞中指出，台東警察團隊在社會治安與打擊犯罪方面表現卓著。她特別提到，今年4月警方成功破獲以林姓男子為首的販毒集團，查扣上膛槍枝、子彈及毒品，展現警方高度專業與打擊犯罪的決心。此外，警方亦組成反詐宣講團隊，深入各文健站、校園與社區，加強詐騙防制教育，提升民眾警覺，預防詐騙事件發生。

在交通安全領域，警方積極與相關單位會勘改善標誌標線設置，並加強交通安全宣導，確保大型活動如東浪嘉年華、最美星空音樂會及即將登場的台灣國際熱氣球嘉年華等活動順利舉行，維護交通秩序與民眾安全。

饒慶鈴強調，未來將持續推動「服務為主、科技為輔、效率為要」的施政理念，深化社區警政、強化警民合作，致力讓台東成為更加安全與宜居的城市。