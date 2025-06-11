他用LINE「1功能」　婉拒女生愛意！全場大罵：她這樣很可憐

▲原PO使用「無聲訊息」來降低聊天的頻率，反而被網友大罵。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人會使用「LINE無聲訊息」，深夜也不怕吵到對方。而一名男網友坦言，知道有一位女生喜歡他，但礙於對方是個好人，原PO每次回訊都用「無聲訊息」想藉以勸退對方，殊不知對方根本沒察覺到。文章曝光後，全場網友搖頭大罵，「你講清楚吧，她這樣很可憐！」

一名男網友在Dcard透露，知道有一位女生喜歡他，更直白表示喜歡即時回覆，每當原PO回訊息，這位女生總能秒讀秒回。然而尷尬的是，原PO對她毫無感覺，為了不想有頻繁的互動，因此原PO想起LINE有個「無聲訊息」功能。

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原PO也坦言，女生是個好人，在不傷害對方的情況下，他才選擇「無聲訊息」來暗示對她沒意思，無奈女生似乎沒察覺到。

對此，原PO求問大家看法，明明是正常時間，卻常常傳這種無通知的訊息給你，會怎麼想呢？

底下網友紛紛回應，「你講清楚吧，她這樣很可憐」、「拜託請直接跟她說，不然直接封鎖！之前我就是像這位女生一樣，一直等訊息，男生中間都不表態、忽冷忽熱，跟對方耗了3個月，如果真的沒興趣的話...就不要浪費人家時間」、「是我的話，會以為LINE沒跳通知，或是對方體貼或習慣用無聲」、「你是不是自認為很貼心？其實超自私」、「既然沒意思，何必繼續留著聊天，要嘛說清楚，要嘛直接斷聯啊」、「這反而是傷害對方，感覺你不想當壞人而已，麻煩你直接淡出或直接跟對方講清楚吧」。