收LINE Pay通知「已重複扣款」　1動作存款恐被掏空

▲LINE Pay遭假冒寄送電子郵件。（示意圖／LINE官方）

文／CTWANT

詐騙又有新招！詐騙手段層出不窮，近期發現有詐騙集團，假冒通訊軟體LINE付款方式「LINE Pay」的名義，通知用戶交易重複付款或付款方式綁定多個帳戶，試圖獲取用戶的個人資訊。對此，LINE官方公告4大注意事項，以及若誤點可疑連結的應對方法。

近期有民眾收到有不法分子假冒LINE Pay名義，以電子郵件的方式通知用戶LINE Pay交易重複付款或付款方式綁定多個帳戶，試圖誘騙用戶透過不明連結，藉以獲取民眾的個人資訊。

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根據詐騙郵件中可以看到，對方會通知「您最近的一筆付款已被重複扣款」、「您的付款方式已綁定多個帳戶」等，並要求在24小時內完成驗證以免遭停用。信件中還附有「驗證身分」、「立即申請退款」的按鍵，若點擊將會進入假冒LINE Pay驗證的頁面，會一步步引導你提供手機號碼、密碼、信用卡號、卡片安全碼等，讓民眾個資和存款瞬間被獲取。

有鑒於網路詐騙案件頻傳，LINE官方也公告提醒，應注意以下事項，以維護用戶的權益及LINE、LINE Pay、iPASS MONEY帳戶安全：

1. 請勿點擊不明來歷的程式、訊息、Email、簡訊，或您不認識的人提供的連結。

2. 使用LINE及LINE Pay前，請確認您是直接於App Store或Google Play下載。

3. 若收到以LINE Pay名義發出的Email且含有連結網址，請先確認您有是否該封Email內容中所述的操作，並檢查寄件者的Email網域是否為@linecorp.com或@lycorp.com，如有疑問請與LINE Pay客服中心聯繫。

4. 如您已誤點可疑連結，建議您儘速更換LINE、LINE Pay、iPASS MONEY帳戶及其他金融商品（例如：網路銀行）的密碼，並以掃毒軟體掃描手機。

▲LINE公告詐騙集團手法。（圖／LINE官方）

LINE也公告LINE Pay通知使用者、合作商店重要事項的管道，包含「LINE錢包」、「LINE Pay提醒」、「LINE Pay Merchant」官方帳號，帳號名稱前須留意為綠色盾牌，且「LINE」為全部大寫英文字母，傳送LINE訊息到上述帳號都不會有真人回覆；且網域為@linecorp.com或@lycorp.com的電子郵件信箱。

至於LINE Pay公告使用者、合作店家行銷活動的管道，包含「LINE Pay」、「LINE Pay獎勵計劃」、「LINE Pay商店情報站」官方帳號，名稱前為綠色盾牌，且「LINE」為全部大寫英文字母，同樣傳送LINE訊息到上述帳號都不會有真人回覆；以及LINE Pay主頁的「活動訊息」、LINE Pay臉書粉絲專頁。





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