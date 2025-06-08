　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳訊息「用LINE、IG」有什麼差異？網點出1關鍵：更好開話題

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲平常會用LINE還是IG聊天？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE、IG等APP都可以聊天，如果對一個人有好感，會用哪一個APP聯繫呢？近日有網友發文透露，她有看過好感對象用LINE，但是對方卻更傾向用IG聯繫她，因此她就想知道，大家覺得這兩個APP的差別？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「IG和LINE的差別」為標題發文，提到她現在對某個對象有好感，然而比起LINE，對方卻更喜歡用IG傳影片給她，或者回覆她限時動態。雖然不論她使用哪個APP傳訊息，對象都回得很快，但對方卻很少用LINE跟她分享事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，如果是有好感的對象，她其實更傾向用LINE聊天，因為這感覺更像是「主動」分享事情，至於用IG傳影片、回限時動態，則更偏向「被動」的互動，是因為看到了什麼，才會想起她。她也補充，她有問過對象使用這兩個APP的差異，對方則說比較熟的人才會用LINE，因此她就想知道大家怎麼想的？

貼文曝光後，有網友認為，「我覺得IG比較好，可分享的比較多，就像我去逛街看到一個東西，覺得很適合我的對象買給他一樣」、「我遇到的三個喜歡我的男生，都是從IG轉向LINE，好像大部分人覺得LINE比較私人」。

▲▼ IG頁面,Instagram（圖／記者劉維榛攝）

也有網友表示，「兩邊都聊，分散沒話題的風險，但我個人是覺得有LINE聊更接近曖昧」、「我覺得LINE私人，而且可以送禮物、主題、貼圖，還可以轉錢，剛認識的人不會想加LINE。IG適合剛認識沒那麼多話題聊的人，因為可以分享影片和看限動」。

還有網友認為，使用IG其實是為了想增加話題，「我覺得IG比較能認識對方近況，LINE加了會沒話題，不知道要說什麼」、「覺得不用想那麼多耶，跟男友曖昧時都用IG，在一起才用LINE，在還是認識的階段，IG更好開話題」、「就只是想多看一點你的東西，想要多一點你的聯絡方式，多一點話題而已」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／宜蘭絕命泛舟！9人落水　女遊客溺死
杜汶澤結婚20周年「昔豪華伴郎團曝光」　認：剩1人還有聯絡
袁惟仁臥病7年成植物人...女兒20歲了！悲吐與爸爸「1遺憾
獨／汐止佛門勝地驚爆「法師毆殺法師」　2度推頭撞地奪命
連撞29車！台南騎士遭撞喪命　76歲女駕駛背影曝光
陳佩琪：柯文哲會顧好自己　總有一天打倒綠共邪惡政權拯救台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖驚見童話奇景！滿山林木掛滿「雪白蜘蛛網海」　罕見原因曝

拉拉山買水蜜桃2盒1200！她回家一看氣炸：只有1顆能吃

翠翼鳩驚喜現身台南山上水道博物館　引鳥友轟動：簡直像在做夢！

新冠估6月底飆高峰！重症警示症狀曝　兒童發燒48小時速就醫

傳訊息「用LINE、IG」有什麼差異？網點出1關鍵：更好開話題

網傳「7月5日日本大地震？」旅日達人5點闢謠：有人假冒作者造謠

不是鮭魚！營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

快訊／雨彈升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

全台都有分店！1間小火鍋「新竹起家」全場驚呆：生意超好

明高溫飆34度防午後雷陣雨　南海熱帶擾動周二後可能成颱

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

澎湖驚見童話奇景！滿山林木掛滿「雪白蜘蛛網海」　罕見原因曝

拉拉山買水蜜桃2盒1200！她回家一看氣炸：只有1顆能吃

翠翼鳩驚喜現身台南山上水道博物館　引鳥友轟動：簡直像在做夢！

新冠估6月底飆高峰！重症警示症狀曝　兒童發燒48小時速就醫

傳訊息「用LINE、IG」有什麼差異？網點出1關鍵：更好開話題

網傳「7月5日日本大地震？」旅日達人5點闢謠：有人假冒作者造謠

不是鮭魚！營養師曝魚類DHA排行榜　「這種魚」奪冠

快訊／雨彈升級！14縣市豪大雨特報　下到深夜

全台都有分店！1間小火鍋「新竹起家」全場驚呆：生意超好

明高溫飆34度防午後雷陣雨　南海熱帶擾動周二後可能成颱

快訊／周天成奪印尼賽亞軍　錯過3局點遭逆轉無緣今年首冠

桃園首屆珍珠海岸馬拉松接力　蘇俊賓偕千人體驗優美海岸風光

快訊／宜蘭安農溪絕命泛舟！橡皮艇9人落水...59歲女遊客溺死

桃平鎮泳池變複合型社宅！　465戶完工日期曝

用酒說故事讓世界看見角板山　桃園角板梅琴酒奪國際大獎

新女團正式亮相！「樂天三本柱」驚喜現身站台　團員見禹洙漢戀愛：超漂亮

北韓18歲農村少女「靠當嫩妻翻身」！　嫁大10歲男階級翻轉

玉山盃／桃園賴謙凡手指破皮仍飆生涯最速　新北雙投聯手壓制北市

澎湖驚見童話奇景！滿山林木掛滿「雪白蜘蛛網海」　罕見原因曝

台中議員建議：建租金3000元「小坪數社宅」　盧秀燕回應了

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

生活熱門新聞

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

午後變天！　「下最大」地區曝

「1號颱風」再等等　最新預測曝

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

大雨後白蟻滿天飛！專家曝：算特化蟑螂「掉翅膀準備交配」

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

知名咖啡廳爆「老闆偷拍13年」！

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

逢甲大學畢典取消挨轟裝死　網改罵男學生故意鬧這齣

快訊／14縣市大雨特報！最新警戒區域曝

更多熱門

相關新聞

出社會住家裡！同事脫口「00後難伺候」網傻

出社會住家裡！同事脫口「00後難伺候」網傻

有些人出社會沒有到外縣市工作，就會繼續住在家裡。一名女網友表示，和辦公室同事聊到她的日常生活，對方得知她大學畢業還跟家人一起住，突然脫口一句「00後喔，都很難伺候欸。以前我的小孩，他上大學我就叫他滾出去自己租房了」，讓她很不舒服，貼文引發討論。

誤用好友充電線「被要求出錢」　網聽懂暗示

誤用好友充電線「被要求出錢」　網聽懂暗示

IG爆「大規模停權潮」受害者狂+1

IG爆「大規模停權潮」受害者狂+1

收LINE Pay通知「已重複扣款」　1動作存款恐被掏空

收LINE Pay通知「已重複扣款」　1動作存款恐被掏空

8款LINE貼圖免費載！「續命奶茶」超有哏

8款LINE貼圖免費載！「續命奶茶」超有哏

關鍵字：

LINEIGDcard

讀者迴響

熱門新聞

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝網挺：超勇敢

即／台南76歲女駕駛爆衝撞29車　1男重傷送醫不治

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

全球粉絲破億　網紅「面癱哥」被捕

台中女大生還原淪豬仔經過　一上車就驚覺：完蛋了

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

成龍新片砸13億慘仆街！

午後變天！　「下最大」地區曝

台南76歲婦「高速闖全時相路口」　撞29車1人命危

發燒狂咳不是新冠！　醫快篩曝元凶：還記得它嗎

外商OL人妻出道拍AV！氣尪買春「又髒又噁心」

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面