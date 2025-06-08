傳訊息「用LINE、IG」有什麼差異？網點出1關鍵：更好開話題

▲平常會用LINE還是IG聊天？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE、IG等APP都可以聊天，如果對一個人有好感，會用哪一個APP聯繫呢？近日有網友發文透露，她有看過好感對象用LINE，但是對方卻更傾向用IG聯繫她，因此她就想知道，大家覺得這兩個APP的差別？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「IG和LINE的差別」為標題發文，提到她現在對某個對象有好感，然而比起LINE，對方卻更喜歡用IG傳影片給她，或者回覆她限時動態。雖然不論她使用哪個APP傳訊息，對象都回得很快，但對方卻很少用LINE跟她分享事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，如果是有好感的對象，她其實更傾向用LINE聊天，因為這感覺更像是「主動」分享事情，至於用IG傳影片、回限時動態，則更偏向「被動」的互動，是因為看到了什麼，才會想起她。她也補充，她有問過對象使用這兩個APP的差異，對方則說比較熟的人才會用LINE，因此她就想知道大家怎麼想的？

貼文曝光後，有網友認為，「我覺得IG比較好，可分享的比較多，就像我去逛街看到一個東西，覺得很適合我的對象買給他一樣」、「我遇到的三個喜歡我的男生，都是從IG轉向LINE，好像大部分人覺得LINE比較私人」。

也有網友表示，「兩邊都聊，分散沒話題的風險，但我個人是覺得有LINE聊更接近曖昧」、「我覺得LINE私人，而且可以送禮物、主題、貼圖，還可以轉錢，剛認識的人不會想加LINE。IG適合剛認識沒那麼多話題聊的人，因為可以分享影片和看限動」。

還有網友認為，使用IG其實是為了想增加話題，「我覺得IG比較能認識對方近況，LINE加了會沒話題，不知道要說什麼」、「覺得不用想那麼多耶，跟男友曖昧時都用IG，在一起才用LINE，在還是認識的階段，IG更好開話題」、「就只是想多看一點你的東西，想要多一點你的聯絡方式，多一點話題而已」。