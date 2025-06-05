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8款LINE貼圖免費載！人中哥「續命奶茶來了」超適合傳給好友

▲▼滑LINE。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

6月第一波LINE免費貼圖來了！這次上架共8款，超多可愛小動物貼圖可以用，包括「LINE禮物 × 壞喵與毛喵」、「LINE購物 × 聒噪熊寶包」、「LINE購物 × 一隻短頸鹿」等等，只要滿足任務就能下載來使用。

LINE購物 × 一隻短頸鹿下載請點

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下載期限：2025年6月19日
下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友
使用期限：90天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

ANDEN HUD - 粽情出擊！節慶×日常一貼搞定下載請點

下載期限：2025年6月26日
下載任務：加入「ANDEN HUD」官方帳號好友
使用期限：90天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

今天好屏友 × DT貴賓俱樂部下載請點

下載期限：2025年6月26日
下載任務：加入「今天好屏友」官方帳號好友
使用期限：180天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

LINE購物品牌名店 × 點點貓！下載請點

下載期限：2025年6月26日
下載任務：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號好友
使用期限：180天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

LINE購物 × 聒噪熊寶包下載請點

下載期限：2025年6月26日
下載任務：在「LINE購物」APP首頁用力搖三下，並加入官方帳號好友
使用期限：90天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

LINE購物 夯話題×人中哥揮灑汗水篇下載請點

下載期限：2025年7月3日
下載任務：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號好友
使用期限：90天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

LINE禮物 × 壞喵與毛喵下載請點

下載期限：2025年7月3日
下載任務：加入「LINE禮物」官方帳號好友
使用期限：90天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

ONE BOY × 皮皮鴨下載請點

下載期限：2025年7月3日
下載任務：加入「ONE BOY」官方帳號好友
使用期限：180天

▲▼ 。（圖／LINE貼圖小舖）

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