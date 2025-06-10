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社會 社會焦點 保障人權

又是「保證獲利」詐騙　女臉書加好友...2萬元差點飛了

▲東港警方阻止陸女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警方阻止陸女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名陸姓婦人因在臉書與多年未聯絡的好友重新聯繫，進一步互加LINE後，被拉入一個聲稱可投資股票獲利的群組，依指示欲匯款2萬元投資，所幸銀行行員察覺異常通報東港警方，經合力勸說、並撥電話確認對方為詐騙集團。警方當場宣導假投資詐騙手法，陸女才驚覺受騙，及時止損未匯款。

東港警分局東濱派出所副所長陳志財及員警程崇育，日前接獲土地銀行通報，稱有民眾欲臨櫃匯款，經行員關懷下發現疑似遇到假投資型詐騙案件，通報警方協助查證攔阻。

經了解，66歲陸姓女子於網路臉書與多年老好友聯繫上，與冒用好友臉書的友人互加LINE，對方介紹群組「跟著老師投資股票可以賺大錢」，聽從指示至銀行匯款2萬，所幸行員察覺有異，遂通知警方到場，經警方與銀行人員共同勸說陌生LINE投資群組為典型假投資真詐騙手法，現場陸女撥電話給其好友，對方為ㄧ大陸口音女子，經警方確認是詐騙集團成員，警方告知確實為詐騙，並宣導近期假投資詐騙案例，陸女才放棄匯款。

東港警分局呼籲，很多詐騙手法多透過社群媒體或假冒多年未見的好友取得信任，加入及即時通訊拉攏受害者，假借投資虛擬貨幣為名，承諾「穩賺不賠」、「高額回報」等話術必定是詐騙，民眾不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資必為詐騙，可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，以免上當。

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