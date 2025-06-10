燃燒夏日！屏東大鮪市集百組美食攤商齊聚大鵬灣

▲屏東黑鮪魚文化觀光季於6月14、15日在東港大鵬灣舉辦「大鮪市集」。（圖／屏東縣政府）

記者陳崑福／屏東報導

屏東黑鮪魚文化觀光季於6月14、15日舉辦「大鮪市集」，現場擺設了100組各式攤商，另有精彩演出及燦爛海洋煙火，邀請民眾前來大鵬灣國際休閒特區享受美食、啤酒感受夏夜晚風和美麗夕陽。

去年舉辦的「海洋市集」獲得民眾熱烈迴響，今年延續之前的規畫與「朋來市集」及在地的「大鵬灣觀光產業聯盟」合作，共同推出100組各式攤商，有風格飲品「我覺得可以氣泡飲」、創意手作甜點「鹹鹹美代子」、純手打肉排漢堡「無比漢堡」，以及東港在地的「味益食品」、「暖心刈包」等。舞台演出邀請到大成 DACHENG、前「大嘴巴」團長DJ-坂本宗華、「破億神曲製造機」蕭秉治、「local天團」玖壹壹等藝人。

縣府傳播暨國際事務處表示，這次的大鮪市集除了舞台展演和百攤市集外，還有許多周邊活動，有日式鳥居造型的入口意象，還有以日式節慶和滿載漁船元素打造的吸睛打卡點、現場消費滿額600元可獲得一次韓式拍貼的機會或者參加海派套圈圈的活動，另還有結合食魚教育的「旗魚黑輪DIY」手作體驗，在活動現場還有特技雜耍秀及火舞演出。

6月21日經典之夜，將由陳美鳳、南方二重唱、趙詠華、陳艾湄、周子寒等5組經典歌手，帶來首首金曲，更多活動資訊可至黑鮪季活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcf）或屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書查詢。