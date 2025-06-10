【廣編】王淨親曝貼身涼爽秘密！這款日韓爆搶的「涼感神器」她隨時準備

▲夏天好熱，生理期一到，更是悶到心浮氣躁、只想躺平。這時候，連女神王淨都靠「蘇菲清新涼感衛生棉」續命！

圖、文／蘇菲提供

當生理期遇上高溫悶熱，誰說不能舒適涼爽？連女神王淨都靠它續命的「蘇菲清新涼感衛生棉」，成為夏日熱銷神器！拍戲穿戲服、燈光下流汗不止，王淨最信賴的就是這款透氣又持續涼感的好幫手：「拍戲再忙，也要照顧好經期的舒適與自在。」

蘇菲全系列添加天然涼感因子，穿上瞬間輕薄無感，全新3效合一、天然又溫和少刺激，長效舒涼，從日用、夜用到超大流量專用涼感褲全包，讓女孩們不論上班、上課還是外出都能涼爽度夏。也難怪不只台灣網友封它為「續命神器」，就連日韓旅客來台也瘋搶，被稱為新一代台灣之光！貼心推出三種涼感版本，依場景挑選更對味：洋甘菊微涼款內含洋甘菊微涼因子，清新抑味也很療癒舒緩，王淨壓力大也愛用；小黃瓜微涼款添加小黃瓜清新微涼因子＋日本認證99%抑菌層，提供天然不刺激的舒涼、抑菌與抑味，適合通勤久坐族群，溫和抑菌超安心；薄荷清涼款加入天然薄荷涼感成分＋日本認證99%抑菌力的兒茶素抑菌層，帶來最強舒涼、抑菌與抑味，像「隨身冷氣」，最適合流汗爆表的日子！

全系列經皮膚科醫師測試溫和不刺激，就算連日高溫也能從容應對。即日起至6/18蘇菲618年中慶登場，最高現省$330，清新涼感系列單包$57起，不妨前往momo囤貨，經期就讓自己再舒服一點點，悶熱OUT，清爽IN！https://lihi2.com/YKj09

