前助理林岳龍涉共諜案　王鴻薇：願配合調查「不會像吳釗燮神隱」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦共諜案，傳出曾擔任國民黨立委王鴻薇助理的林岳龍也涉入其中，全案朝違反國安法偵辦，今（11日）林岳龍以10萬元交保並被限制出境出海。對此，王鴻薇發出3點說明表示，林岳龍以10萬元交保，如果是辦共諜根本縱放，她支持檢調辦案勿枉勿縱。她也強調，如有需要，個人願意配合檢方調查，她不會像吳釗燮神隱，不敢對外說明，不敢接受調查。

針對前助理林岳龍共諜案，王鴻薇發出3點說明，第一，林岳龍已離職一年半，任職期間是負責地方行程及服務，王定宇臉書秀出林岳龍參加里鄰工作會報的簽名，正足以證明她對外所言不假，至於王定宇說「極為凶險」，自己不知道參加里鄰工作會報是有多凶險？是能因此接觸國家機密？

王鴻薇質疑，第二，林岳龍以10萬元交保，如果檢調是辦共諜，10萬元交保根本是縱放。她支持檢調辦案勿枉勿縱，但辦共諜如此敲鑼打鼓，最後以10萬元交保，其他人還全部請回，請檢調儘速對外說明，否則根本就是讓民進黨及其側翼故意做文章，企圖轉移民進黨共諜被求處重刑及沈伯洋中國紅熊的焦點而已。

王鴻薇強調，第三，今天自己應媒體要求回應林岳龍事件，如有需要，個人也願意配合檢方的調查，她不會像吳釗燮整個人神隱，不敢對外說明，不敢接受調查。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼林岳龍。（圖／記者劉昌松攝）