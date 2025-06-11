衝黨外在野大聯盟鬧場！綠衣男嗆「舔共集團」　趙少康臉秒僵

記者鄭佩玟／台北報導

前國民黨立委鄭麗文今（11日）宣布組成「黨外在野大聯盟」，現場除了發起人之外，出席者包含游顥、賴士葆、張啟楷、陳玉珍、馬文君、林德福、鄭正鈐、牛煦庭、高金素梅、麥玉珍等跨黨派立委。前中廣董事長趙少康致詞時表示，民主的精神就是監督與制衡，但在野黨發出微弱聲音就要被民進黨罷免；不過，他話才說一半，突然衝出一位身著綠衣的男士高喊，「抗議賣台主張、反對舔共集團！舔共大聯盟一路好走！」趙少康臉瞬間僵硬，隨後該男子即被拉出會場。

▲黨外在野大聯盟成立遭民眾抗議「舔共大聯盟」。（圖／記者林敬旻攝）

發起人鄭麗文強調，這團體不是為了大罷免成立，而是希望在關鍵未來3到5年，大家發現民主這麼脆弱，如美國、韓國民主隨時都可以倒退，就像是賴清德上任後要團滅國民黨外，還操弄司法、動用國安體系，要塑造內部敵人回到過去肅殺的日子。

鄭麗文說，韓國若非國會擋下現在已經戒嚴，川普派兵入侵加州、迫害哈佛學術自由，賴清德一下可以台獨務實工作者，一下又可以變成併購說，未來中美若是有共識，難道台灣的未來就被決定了嗎？所以才促成黨外大聯盟，找回黨外精神，團結所有民間聲音。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，雖然活動不只為了大罷免，但大罷免非常重要，如果大罷免成功，未來台灣將會變成仇恨政治，大罷免到處出征，連媽祖出巡都要被騷擾，不贊成大罷免的人就是中共同路人、就是通敵；2024年全民的意志選出新任立委，不管資深或是新任表現都很好，都沒有做出貪贓枉法的事情，要罷免就是「博歹筊、輸不起｣；政府在大罷免期間有出來面對關稅、匯率以及台積電問題嗎？所以一定要匯集所有民間力量阻擋大罷免。

▲趙少康出席黨外在野大聯盟成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康則說，民主的精神就是監督與制衡，所有民主制度的設計，不過話音剛落，就出現一名身著綠衣的男子抗議，高喊「抗議賣台主張、反對舔共集團！舔共大聯盟一路好走！」現場民眾回嗆，「民進黨才舔共！一堆共諜不敢抓不敢查！」趙少康的臉則瞬間僵硬，隨著該男子被拉出會場，趙少康才說，「來鬧場的這就是沒有民主風度。」

趙少康續指，民主政治都是監督與制衡，看美國川普再怎樣強調偉大，也是需要受到國會、司法監督，台灣有甚麼制衡的力量嗎？法院跟司法能制衡嗎？媒體也都被收買了，一年拿民進黨政府幾十億，多麼補啊！現在只剩下國會了，在野黨發出微弱聲音就要被民進黨罷免，我以前當立委議員時，都是有話直說，「那時候民進黨笑國民黨是舉手部隊，但現在誰才是舉手部隊？」