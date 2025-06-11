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批藍營推國軍加薪亂喊價　王定宇列5真相：民進黨政府最重視國軍

▲王定宇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林東良翻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院三讀通過《軍人待遇條例》修正草案，修法後國軍加薪幅度最高有望達3萬，明年1月1日正式上路。對此，民進黨立委王定宇今（11日）列出5點事實指出，蔡英文和賴清德兩任政府，近十年時間幾乎年年幫國軍調升各項加給和本俸，與歷任政府比較，民進黨政府是最重視國軍的。他強調，縱使國民黨要再調高國軍待遇，如果不走合法合憲程序，違憲違法漫天喊價，根本只是政治作秀，為了藍委罷免壓力，刻意用亂漲薪資來綁架。

王定宇表示，國民黨為了削減罷免藍委的壓力，竟然用任意喊價的方式來處理國軍薪資，這裡有5點事實提供給大家。

王定宇表示，第一，自2017年開始，蔡英文和賴清德兩任政府，近十年的時間幾乎年年都有幫國軍調升各項加給和本俸，可以說是以歷任政府來比較，民進黨政府是最重視國軍的政府。

王定宇指出，第二，不僅是志願役調升，義務役役男更是在國民黨長期執政都只領6500元左右，蔡英文總統將一年期義務役役男月俸調高至22000元（不含保費、加給、主副食費）。

王定宇再指，第三，在最近一次「國軍待遇調整方案」，顧立雄部長在2024年中允諾調整，在2025年4月1日正式執行，基層作戰部隊調薪最高增加每月12000元，最基層的志願役二等兵的起薪將從目前的3.6萬元提升為4.1萬元，如果在戰鬥部隊服役則最多達5.3萬元；而志願役少尉則從月薪5.2萬元調整為5.7萬元，若待戰鬥部隊則能領到最多6.9萬元的月薪。

王定宇提到，檢視對於招募和留營成效，去年底的留營率增加3%，達到82%，主動報退減少逾3百人左右。今年第一季留營人數超過一千七百員，顯示顧立雄的待遇調整方案已經有初步成效。

接著，王定宇認為，第四，縱使要再調高國軍待遇，如果不走合法合憲的立法程序，違憲違法的漫天喊價根本違憲無效，那根本只是政治作秀，為了藍委的罷免壓力，刻意用國軍薪資亂漲來綁架。

王定宇強調，第五，國軍的待遇牽涉到複雜的各項加給，那些薪資結構對部隊的管理是有相當重要性的，齊頭式的加薪，將不利部隊運作。

▼王定宇批評國民黨強推國軍加薪。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼王定宇批評國民黨強推國軍加薪。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

▲▼王定宇批評國民黨強推國軍加薪。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

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