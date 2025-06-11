馬英九將赴中出席海峽論壇　民進黨籲：勿配合習近平統戰大戲

▲前總統馬英九。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑今（11日）證實，前總統馬英九將於6月14日至27日訪問中國，並參與15日在廈門舉辦的中國第十七屆海峽論壇，不過，受到大罷免氛圍，藍營憂遭貼紅統標籤，不僅藍委冷淡，連國民黨地方縣市首長至今也無人報名。民進黨則嚴正呼籲馬英九，身為台灣人選出的前總統，請站在維護台灣主權的立場，不要配合中國國家主席習近平的統戰大戲，否則是陷台灣人於不義。

對於相關爭議，蕭旭岑今受訪時則說，黨內不應該陷入民進黨設下的陷阱，也不該有壓力，如果今天台灣主流民意是支持交流，國民黨應該順應，「兩岸交流是加分」。

民進黨今上午召開「認知作戰中共出手？藍白紅統一條龍」記者會，吳崢表示，近期有一個男人又不安分，就是前總統馬英九。他拿出報導指出，習近平為了要強化延續對台統戰、文宣戰，一直邀請馬英九出席海峽論壇，進行「馬習三會」，國民黨內部勸阻、一直希望馬不要去，因為現在統戰訊號強烈，如果馬英九又去拜會習近平，會讓國民黨擺脫不了親中舔共的標籤。

吳崢指出，最近國際訊號非常多，前兩天遼寧號航母群挺進到美國關島周邊、深入第二島鏈，製造國際軍事緊張，今天又有40幾架共機持續擾台。

吳崢強調，當中國對台灣、亞太周邊國家軍事騷擾行動不斷，又透過中國政協主席王滬寧對台文宣、媒體系統全面發起認知作戰，中共文攻武嚇從來沒比現在更強烈過，這樣的時候，如果台灣人民選出的前總統還去配合習近平演戲、當樣板，這是陷台灣人於不義。

吳崢嚴正呼籲馬英九，「你身為台灣人選出的總統，請你站在維護台灣主權的立場，不要配合習近平的統戰大戲」。