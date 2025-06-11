敬佩謝龍介、戴錫欽為死亡連署道歉！　黃暐瀚：中間選民都在看

▲台北市黨部代理主委戴錫欽、台南市黨部主委謝龍介。（合成圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，國民黨罷免綠委行動卻頻傳死亡、偽造連署爭議，15件罷免案更有11件已經宣告失敗，因此，台南市黨部主委謝龍介、台北市黨部代理主委戴錫欽近日皆為連署爭議向外界致歉。對此，媒體人黃暐瀚今（11日）表示，終於等到兩位主委勇敢道歉，也許無法增加綠營選民認同，但中間選民都在看，他們會看到藍營有人知道對錯。他強調，雖然在野，也要展現執政的決心，願意道歉的主委，令人敬佩。

針對國民黨罷免死亡、偽造連署，國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介召近日開記者會表示，「對於台南黨部在連署過程有些違誤，個人向大家致歉，我看了筆錄，確實有一些違誤，我們要有勇氣來承擔，有負面效應也是事實」。

國民黨台北市黨部代理主委、議員戴錫欽受訪時也表示，「對於國民黨這次連署過程，所產生疑似偽造文書、相關觸及法律問題，當然必須要深自檢討，也必須向外界表達我們的歉意」。

對此，黃暐瀚表示，一直在等，國民黨內誰有勇氣出來為「死亡連署」（抄名冊）道歉。終於，等到謝龍介、戴錫欽兩位主委，勇敢道歉。

黃暐瀚表示，有人說，道歉之後民進黨也不會肯定，綠營選民也不會支持，道歉幹什麼？還有人說，現在的重點是渡過罷免案，不是檢討的時候。

但是，黃暐瀚認為，政治，是眾人之事；政治，是說服的過程。也許謝龍介跟戴錫欽的道歉，真的無法讓綠營選民增加認同，但中間選民跟淺藍都在看，他們會看到藍營裡還是有人明辨是非，知道對錯。

黃暐瀚強調，雖然在野，也要展現執政的決心，願意道歉的主委，令人敬佩。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）