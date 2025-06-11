美商務部長：美中貿易談判進行順利　可能持續到今天

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與中國代表團今日在英國倫敦展開第2天的貿易談判，美方代表、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，談判氣氛良好，進展順利，雙方正積極合作，盼望能在今晚完成磋商，但也不排除延續至11日。

路透社報導，盧特尼克在倫敦蘭卡斯特宮（Lancaster House）受訪時指出，「我認為會談進行得非常順利，我們投入大量時間、努力與精力，每個人都在埋頭苦幹、密切合作。」他強調，無論談判進度如何，雙方均展現誠意。

盧特尼克補充，「我希望談判今晚能完成，但如果有必要，我們明天仍會在這裡。我當然希望今晚就能畫下句點。」

這次談判為美中自今年春季重啟高層經濟對話以來最密集的一次，聚焦議題包括技術出口、稀土資源與市場開放。

另一方面，白宮人工智慧（AI）與加密貨幣政策負責人、被媒體暱稱為「AI沙皇」的塞克斯（David Sacks）則在華盛頓出席亞馬遜網路服務公司（AWS）主辦的高峰會時警告，若美國對AI產業祭出過度監管，恐將削弱美國在此領域的全球領先地位。

塞克斯指出，中國與美國在AI的發展競爭中其實差距不大，「中國在AI領域並未落後我們很多年，可能僅落後3至6個月，這是一場勢均力敵的競爭。」他呼籲政府在維護安全與促進創新之間取得平衡，以避免阻礙技術進展。