美女嬰剛動完手術戰勝死神！遭粗心護理師「拖出保溫箱」摔死

▲一名女嬰接受手術後恢復情況良好，原本已經準備回家，卻因護理師的疏忽而被摔死。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

美國俄亥俄州一戶家庭痛失新生女嬰，僅出生29天便不幸離世。小女嬰艾莉安娜·佩頓（Ellieana Peyton）今年3月4日出生，因為患有心肌病，左心室略小於常人。她在出生後接受手術，術後進入新生兒加護病房（NICU）接受觀察，由於恢復情況良好，本已準備出院返家，卻因護理師的疏忽，摔落育嬰床而身亡。

根據家屬在募款平台GoFundMe的說法，艾莉安娜的父母暫時返家梳洗時，接到醫院來電通知寶寶「被摔落」。負責照護她的護理師疑似將監測儀線路放進口袋中，走離時導致艾莉安娜從育嬰床被拖出而墜落，造成頭骨骨折與顱內出血，最終於3月31日不治身亡。

富蘭克林郡（Franklin County）法醫報告指出，艾莉安娜死於先天性心臟缺陷，並併發鈍力創傷性頭部傷害。報告確認傷勢為自育嬰床跌落所致，死因列為意外。

「她雖然只有短短29天的生命，卻讓這個世界變得更加美好。安息吧，艾莉安娜。」家屬在悼念文中寫道。她的訃聞也提到，艾莉安娜有著最具感染力的微笑與動人的棕色眼睛，最喜歡依偎在爸爸媽媽與親人懷中。

艾莉安娜的家人表示，在這段艱難時期，深深感謝來自各界的慰問與支持。