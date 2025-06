美警射橡膠子彈「擊中記者」！女記者連線慘叫　他額頭中彈倒地

▲美國洛杉磯陷入連日動盪與暴力衝突。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國洛杉磯陷入連日動盪與暴力衝突,就連在現場的新聞媒體團隊也遭受波及。紐約郵報一名攝影記者坎納姆頭部被橡膠子彈擊中,額頭出現大面積瘀傷,澳洲9News電視台駐美記者托馬錫(Lauren Tomasi)則是左腿被警方橡膠子彈打到痛得大叫,這讓澳洲總理艾班尼斯直呼「不可接受」,已向美方提出交涉。

今日美國報、紐約郵報等報導,托馬錫8日正在洛杉磯現場進行新聞轉播,依據畫面,此時她身後一名員警突然開槍,隨後沒穿護具的她痛苦大吼,腿部被橡膠子彈射中。當時一旁還有人大叫「你剛才開槍打到記者」。

所幸托馬錫的傷勢並無大礙,向團隊表明身體狀況沒事,隨後離開警方所在區域。她後來說明,「他們當時是要告訴群眾離開,但抗議者一直拒絕」,「我們在這裡很安全,只是有一點吵,你們可以看見局勢動盪」。

針對這起事件,澳洲總理表示,他已於10日與托馬錫進行交談,並向美國政府提出交涉,且托馬錫的身分非常清楚明顯,並無任何模糊空間,「我們無法接受這樣的事情發生」。

只不過在現場被橡膠子彈擊中的媒體記者不只她一人。紐約郵報攝影記者坎納姆(Toby Canham)當時就在洛杉磯現場進行拍攝,身上佩戴記者證,正捕捉警方與暴力群眾之間的混亂場面,結果員警突然把槍口瞄準他,從100碼之外的地方開槍,擊中他的額頭。

坎納姆當場倒地,喊著「我的頭被子彈打中」,事後因頸部扭傷與疼痛前往醫院接受治療,且額頭出現一大片瘀傷,「我完全理解身處可能受傷的地方,但在這同時,他們沒有任何理由拿槍對準我並扣扳機,說實話,我非常生氣」。

