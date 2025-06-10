美警射橡膠子彈「擊中記者」！女記者連線慘叫　他額頭中彈倒地

▲美國洛杉磯陷入連日動盪與暴力衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯陷入連日動盪與暴力衝突，就連在現場的新聞媒體團隊也遭受波及。紐約郵報一名攝影記者坎納姆頭部被橡膠子彈擊中，額頭出現大面積瘀傷，澳洲9News電視台駐美記者托馬錫（Lauren Tomasi）則是左腿被警方橡膠子彈打到痛得大叫，這讓澳洲總理艾班尼斯直呼「不可接受」，已向美方提出交涉。

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj — 9News Australia (@9NewsAUS) June 9, 2025

今日美國報、紐約郵報等報導，托馬錫8日正在洛杉磯現場進行新聞轉播，依據畫面，此時她身後一名員警突然開槍，隨後沒穿護具的她痛苦大吼，腿部被橡膠子彈射中。當時一旁還有人大叫「你剛才開槍打到記者」。

所幸托馬錫的傷勢並無大礙，向團隊表明身體狀況沒事，隨後離開警方所在區域。她後來說明，「他們當時是要告訴群眾離開，但抗議者一直拒絕」，「我們在這裡很安全，只是有一點吵，你們可以看見局勢動盪」。

針對這起事件，澳洲總理表示，他已於10日與托馬錫進行交談，並向美國政府提出交涉，且托馬錫的身分非常清楚明顯，並無任何模糊空間，「我們無法接受這樣的事情發生」。

Hey there. Thanks for all your messages - I'm a bit sore, but I'm okay. Important we keep on telling the stories that need to be told. Here's our report on what unfolded in Los Angeles. pic.twitter.com/S8AvjQuFA7 — Lauren Tomasi (@LaurenTomasi) June 9, 2025

只不過在現場被橡膠子彈擊中的媒體記者不只她一人。紐約郵報攝影記者坎納姆（Toby Canham）當時就在洛杉磯現場進行拍攝，身上佩戴記者證，正捕捉警方與暴力群眾之間的混亂場面，結果員警突然把槍口瞄準他，從100碼之外的地方開槍，擊中他的額頭。

坎納姆當場倒地，喊著「我的頭被子彈打中」，事後因頸部扭傷與疼痛前往醫院接受治療，且額頭出現一大片瘀傷，「我完全理解身處可能受傷的地方，但在這同時，他們沒有任何理由拿槍對準我並扣扳機，說實話，我非常生氣」。

WATCH: The LAPD sh**ts a New York Post photographer in the head with a rubber bullet during the anti-ICE riots Sunday night.



Toby Canham: “F*ck, f*ck, I just got shot in the head!”



Canham was admitted to the hospital for whiplash and neck pain and left with a giant bruise on… pic.twitter.com/rQwHMXa45Q — RedWave Press (@RedWave_Press) June 10, 2025

▼警民之間發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▼部分民眾遭警方壓制拘留。（圖／路透）