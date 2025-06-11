億萬富豪、3屆市長彭博罕見表態　公開支持紐約市長候選人

▲前紐約市長、億萬富豪彭博（右）與前紐約州長古莫（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美媒報導，前紐約市長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）罕見公開表態，支持前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）代表民主黨角逐紐約市長，認為他是「最有能力領導這座城市的人選」。

《紐約郵報》（New York Post）10日獨家披露，彭博曾於2002年至2013年擔任紐約市長，連任三屆，並在2008年金融危機期間以「市府需要穩定領導」為由推動修法，打破兩屆任期限制。他在聲明中表示：「在所有參選人中，古莫在治理經驗與政府運作方面無人能及。」

彭博坦言，儘管他在市長任內與當時的州長古莫曾有歧見，但依然高度肯定古莫的領導與行政能力。兩人共事期間為2011至2013年。

他強調，自己對紐約市未來深感關切，特別是在疫情重創之後，看見城市陷入掙扎讓他「感到難過」。「在所有候選人之中，古莫具備這座城市所迫切需要的技術與領導力。」

雖然彭博在聲明中未直接點名批評其他參選人，但據消息人士透露，彭博對主張民主社會主義的參選人曼達尼（Zohran Mamdani）深感憂慮，不希望「一位反資本主義、主張加稅、敵視以色列」的候選人入主市政廳。

彭博也讚揚古莫在州長任內完成多項重大基礎建設，包括拉瓜迪亞機場重建、第二大道地鐵通車與莫伊尼漢車站（Moynihan Train Hall）啟用，「這些長期遭到忽視的工程，都是在他任內完成。」

彭博最後呼籲市民，「紐約人該問的不是誰是完美的選擇，因為完美的市長並不存在；真正該問的是，誰才是最佳人選？對我而言，答案很清楚，就是古莫。」