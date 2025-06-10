《漫威》火箭浣熊跑出來？小浣熊站在民宅前　網友直呼好可愛

▲小浣熊以2條後腿站立，且睜著無辜的雙眼看著救援人員，萌到不少網友。（翻攝自臉書@Belchertown Animal Control）

圖文／鏡週刊

《漫威》火箭浣熊真實出現？美國東北部麻薩諸塞州一處民宅，有隻小浣熊睜著無辜的雙眼、2條後腿站立著，可憐的模樣像是等待救援的小孩，目前動保單位已救回照顧，直至牠身體恢復良好才會野放。

▲小浣熊被救回，直到身體恢復健康後才會被野放。（翻攝自臉書@Belchertown Animal Control）

貝爾奇鎮動物管制組織（Belchertown Animal Control）7日於粉專發文，忙碌的一天，將2隻救援來的小寶寶送往萊頓野生動物復健中心的路上，透露小浣熊是在民宅前被發現，牠以2條後腿站了起來，一臉可憐兮兮地看著救援人員，讓網友聯想到漫威超級英雄火箭浣熊（Rocket Raccoon）。





▲土撥鼠被球網纏住。（翻攝自臉書@Belchertown Animal Control）

▲土撥鼠也被救回。（翻攝自臉書@Belchertown Animal Control）

同一天，動保單位救援人員還發現被球網纏住的土撥鼠，目前2隻小動物被救回照顧，直至身體狀況恢復後會再野放。不少網友除了感謝善良的動保人員，也對於小浣熊站立的模樣直呼好可愛、好吸引人，「可愛瘋了」。



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