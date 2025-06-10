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松菸前總監陳玉秀傳接任觀光署長　周永暉有望轉往國營事業

▲▼松山文創園區將吉祥物「松鴨桑」正式任命為「松菸大使」。（圖／松山文創園區）

▲前松山文創園區總監陳玉秀。（圖／松山文創園區）

記者周湘芸／台北報導

交通部人事大搬風，近日傳出觀光署長一職將改由前松山文創園區總監陳玉秀接掌，預計6月下旬上任。據了解，現任署長周永暉有望轉往國營事業任職。對此，陳玉秀未直接證實，僅表示，希望能多參與一些台灣觀光，相關訊息仍以交通部公布為準；周永暉也未正面回應，僅表示「尊重長官安排」。

陳玉秀畢業於台北科技大學研究所，曾任台北市文化基金會總監，並歷任月眉國際開發公司、台灣商業聯合總會等單位。自2019年起擔任松山文創園區總監，期間主導多場國際品牌交流活動，成功推動台灣文創品牌拓展至日本、香港及馬來西亞等市場，受文創與觀光界肯定。然而，今年4月她無預警卸任，引發業界諸多臆測。

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事實上，陳玉秀可能出任觀光署長的消息，早在5月初即在文化與觀光圈內流傳。當時記者致電詢問，她僅回應，過去在松菸的工作與文化及觀光產業有一定連結，卸任後希望能多陪伴家人，也已有部分行程安排，至於未來動向仍未確定。

近期周永暉將離任觀光署的消息也在業界持續發酵。他對此僅低調回應：「尊重長官安排」，並未證實。近日記者再次致電陳玉秀，她表示，當然希望能多參與一些台灣觀光，有機會能一起努力，近期確實有許多消息流傳，但尚未獲得證實，現階段談願景仍過早，一切仍以交通部正式公告為準。

現年66歲的周永暉，畢業於逢甲大學交通管理學系及國立交通大學交通運輸研究所，擁有深厚的鐵道專業背景。曾任台鐵列車長、副站長、鐵工局長、台鐵局長等職，並於2016年出任觀光局長，推動設立「台灣鐵道觀光協會」，積極發展鐵道觀光。2020年因觀光局員工染疫事件自請處分，轉任交通部參事；2023年觀光局升格為觀光署後，他接任首任署長。目前亦為台鐵公司董事會成員之一。

鑑於周永暉鐵道資歷完整，觀光業界一度認為他將轉任高鐵總經理，但此傳聞後來遭否決，據傳其有望轉往接掌國營事業，後續規劃仍受關注。

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