今年來台旅客估785萬人次　觀光署明年鎖定3大國家衝刺

▲今年來台國際客預估可達785萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年來台國際旅客數，觀光署立下1000萬人次的目標，根據統計，截至12月29日共有777萬人次，其中韓國旅客達到100萬人次。觀光署長周永暉今指出，今年國際旅客預估可達到785萬人次，明年希望掌握飛行時間在4至8小時的印度及紐澳市場。

周永暉提到，今年0403地震後，取消52萬人次的團體旅遊，全年來台國際旅客預計落在785萬至787萬人次之間，還有很多努力空間，菲律賓、泰國、美國也都不錯很有潛力。另外，明年度太魯閣入口意象，將可提供打卡。

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明年來台國際旅客目標同樣設定1000萬人次，周永暉說，希望掌握飛行時間4至8小時的印度跟紐澳市場，上半年預計在雪梨成立台灣觀光旅遊服務分所，預估9月在孟買成立駐外辦事處。另外，北美跟歐洲也需要有深化跟引客，明年北美西雅圖跟荷蘭阿姆斯特丹也要成立台灣觀光服務分處。

周永暉表示，明年的引客措施分為首遊族跟重遊族，其中首遊族以北部為主，搭配泰國成立永續旅遊專案辦公室，主打到和平島、壯圍傳藝中心等地；至於重遊族則以嘉義到台東南迴的部分。

他提到，泰國有很多高端團喜歡買東西，會在購物上爭取更便捷方式，「國際觀光客高鐵買一送一，明年會持續推動，今年使用最熱絡的是新加坡跟馬來西亞旅客。」

此外，周永暉指出，很多歐洲線在泰國下機，明年大阪舉辦萬國博覽會，希望爭取到台灣轉機能多停留；今年環法賽吸引3000多名外國客參與，在法國總部也獲得好評，明年預計持續在日月潭舉辦，透過運動休閒加強外國體驗。