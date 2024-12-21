睽違9年「2025台灣燈會」重返桃園　主燈「無限樂園」今安座

▲「2025台灣燈會」明年桃園登場，主燈「無限樂園」今安座。（圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

睽違9年，「2025台灣燈會」將於明(114)年2月12日至2月23日重返桃園市舉辦，規劃「主燈展演場(A18展區)」及「光的遊戲場(A19展區)」2大展區。主燈「無限樂園」今(12月21日)下午2時正式安座。

2025台灣燈會是繼2016年後，再次回到桃園舉辦，2大展區共規劃1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品，結合工藝、竹藝、互動科技及傳統燈藝等多元手法，同時搭配桃園國際機場國境之門地理位置，以及在地中華職棒樂天桃猿棒球隊，巧妙地運用航空及棒球等元素納入燈會策展概念，讓世界看見台灣，期望能吸引更多國際旅客來台，行銷台灣之美。

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2025台灣燈會主燈「無限樂園」今也正式安座，交通部觀光署長周永暉與桃園市長張善政主持安座典禮，祈求燈會活動順利開展。

▲「2025台灣燈會」明年桃園登場，主燈「無限樂園」今安座。（圖／觀光署提供）

周永暉表示，時隔9年台灣燈會再次回到桃園，並巧逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，亦將棒球場造型融入本次燈會燈區配置，呼應奪冠的喜悅與榮耀，同時詮釋棒球為台灣國球的美名。

周永暉指出，此次主燈邀請知名藝術家李明道老師操刀，運用多項嶄新科技，以其擅長的影像創作，涵蓋棒球文化、機場意象、在地人文、國際參與等多項元素，展現千變萬化的視覺語言，同時傳達光明與繁榮的意涵，傳遞永續發展與跨時代的鏈結，象徵無窮的創意與不斷延續的能量，代表活力與未來的希望、和諧與美好之願景。

觀光署預計明(114)年1月3日於台北圓山大飯店發表「2025台灣燈會」主燈造型，屆時主燈將首度亮相，「2025台灣燈會」訂於明年2月12日元宵節當日晚間7時正式開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，活動延續至2月23日晚上10時結束。