草嶺石壁森林療癒基地邁向國際　觀光署長周永暉親自參訪

▲觀光署長周永暉率阿里山國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位參訪草嶺石壁森林療癒基地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部觀光署長周永暉昨（18）日率阿里山國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位參訪草嶺石壁森林療癒基地；縣長張麗善表示，草嶺石壁森林療癒基地獲得世界竹組織認證為世界竹地標，縣府期許與觀光署等單位合作打國際盃，讓全世界都能體驗精準療癒基地，欣賞世界地質景觀。

觀光署長周永暉抵達石壁與縣府團隊、草嶺石壁社區、休閒農業發展及觀光發展協會等代表，針對草嶺石壁森林療癒基地推動國際綠色旅遊之觀光潛力及策略，進行交流及勘查。張麗善表達，期待未來能與觀光署、林業署等單位繼續深化合作打國際盃，將雲林縣觀光推展到國際。

張麗善指出，雲林縣政府於2020年與台大實驗林團隊合作，調查草嶺石壁天然資源，及人體試驗，證明草嶺石壁森林療癒基地對受測者的心血管功能及身體代謝率有正向改變效益；另結合516公頃孟宗竹及竹裝置藝術，在「2024 竹博覽會暨世界竹論壇」雲林展區活動獲得來自各國竹大使肯定，獲得世界竹組織（WBO）授證為世界竹地標，成為世界級觀光景點。

周永暉表示，張縣長在雲林縣治理政績卓越，尤其在觀光區塊可以帶動地方整體產業；就如同現場的竹產業除了觀光，其實它是一個完成的產業鏈，可以讓世界看到；另草嶺的地質公園也具備國際亮點，未來透過「食宿遊購行」串起來，必能吸引遊客，尤其現在後疫情時代，大家都希望能夠有療癒，能夠忘憂，能夠放空，石壁是個好地方。

雲林縣政府文觀處長陳璧君強調，草嶺石壁地區缺乏觀光遊憩景區法定地位，觀光相關產業均由縣政府及地方社區「刻苦經營、慘淡度日」，雲林縣政府持續向觀光署爭取雲東國家風景區之劃設，以及目前已陳報交通部觀光署審核中之「草嶺石壁地區指定觀光地區申請作業」案，期待中央長官能體恤地方民情，加速審核程序以利雲林縣配合中央執行觀光產業轉型之政策。

▲交通部觀光署長周永暉日率阿里山國家風景區管理處、雲嘉南濱海國家風景區管理處等單位參訪草嶺石壁森林療癒基地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）