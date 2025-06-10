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社會 社會焦點 保障人權

裝潢工胯下重創睪丸外露　高大成安慰「就算剩1顆也能生」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲高大成說，其實睪丸受到重擊，與身體其他部位的開放性傷口相比，疼痛指數相差無幾。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

1名陳姓裝修師傅昨天（9日）在彰化某民宅進行圓盤切割器作業，過程中刀具失控，造成陳男大腿內側及生殖器嚴重撕裂傷，甚至睪丸外露，當場血流如注痛苦哀嚎，幸送醫後無生命危險，重要部位的血管及輸精管也成功接回。對此，法醫高大成表示，儘管案發相片看起來很嚇人，但只要做好後續追蹤治療、保養，就算只剩一顆睪丸，也能保有生育能力，而本案應是兩顆睪丸都還在，安慰傷者不用太過擔心。

▲彰化裝修工人在切割時意外傷到自己。（圖／民眾提供）

▲陳男大腿內側及生殖器嚴重撕裂傷，導致睪丸外露。（圖／民眾提供）

「蛋蛋的哀傷」是男性最害怕的痛楚，一般也認為屬於內臟器官的睪丸被踢到、遭遇任何重擊，都會令男人痛不欲生、哭爹喊娘，蹲坐在地久久無法起身，甚至昏厥，堪稱是疼痛之最。不過，高大成指出，其實睪丸受到重擊，與身體其他部位的開放性傷口相比，疼痛指數相差無幾。

高大成說，生殖器是男性用來傳宗接代的地方，周遭有不少動脈，血液循環旺盛，如有大創傷，容易流出大量鮮血，例如本案，看來十分嚇人，但是否重要部位受傷特別痛？他說，若以疼痛指數（數字疼痛評估量表）劃分，約在5到7度，而手、腳、軀幹遇創傷，也屬於同樣等級。

至於本案陳男受傷到睪丸外露，會不會影響生育能力？高大成說，若睪丸、精索沒有受到太大破壞，就能夠接回去，並保有生育能力，即使只剩一顆睪丸，都還是能生，唯一會影響的，大概是術後的傷口或疤痕，將來發生性關係時會影響視覺上的觀感。

本案發生在昨日下午傍晚，36歲陳姓裝修師傅在彰化花壇鄉一處民宅使用圓盤切割器作業時，疑機具失控，鋸片劃破右大腿內側及陰囊，造成長達10公分的深層切割傷，也導致睪丸外露，警消獲報到場將他緊急往彰化基督教醫院搶救。

彰基表示，醫療團隊連夜進行顯微重建手術，雖然成功接合血管與輸精管，但術後需觀察睾丸存活狀況，生育功能影響程度尚待評估。

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